Morre menina de 12 anos com câncer raro que fez campanha para tratamento de R$ 2,5 milhões

Letícia Maria Neves morreu aos 12 anos, nesta quinta-feira (27), após 10 meses de luta contra um câncer raro chamado Linfoma de Burkitt. A história da menina, que era alvo de uma campanha de arrecadação de R$ 2,5 milhões para custear um novo tratamento, mobilizou diversos famosos nas redes sociais na última semana.

O falecimento da garota natural de São Miguel, interior do Rio Grande do Norte, foi informado por meio do Instagram dela, administrado pelos parentes: "Nossa @lelemarianeves está subindo para o céu nos braços de Jesus. Nossa família pede orações".

A jovem, que chegou a morar em Fortaleza por um semestre para fazer quimioterapia, estava atualmente internada em Curitiba, onde aguardava na fila para um transplante de medula óssea, que não pôde ser realizado pois o linfoma não regrediu.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Luara Neves, irmã de Letícia, contou que o diagnóstico veio em janeiro, após a garota passar mal comendo uma pizza no mês anterior. Uma bateria de exames confirmou o câncer.

Tratamento milionário era esperança

A única esperança da família Neves, após meses de quimioterapia não funcional, era um tratamento aprovado há três semanas no Brasil, feito com a tecnologia Car-T Cell (utilizando células geneticamente modificadas). O valor da terapia, feita em partes nos Estados Unidos, é 400 mil dólares -— cerca de R$ 2,5 milhões

Legenda: Letícia foi diagnosticada com câncer agressivo em janeiro, após uma bateria de exames. Foto: Arquivo pessoal

Uma "vakinha" foi aberta no último dia 20 de outubro e teve adesão de famosos como Tatá Werneck, Paolla Oliveira e Wesley Safadão.

Até esta quinta-feira, foram arrecadados quase R$ 488 mil, com 10.580 apoiadores. Nas últimas semanas, a família se reuniu com amigos para promover a campanha o máximo possível no ambiente digital, criando uma espécie força-tarefa para o disparo de peças de divulgações.

