Visitante esbarra e quebra vaso em exposição de arte em São Paulo

Uma mulher dirigindo uma motoneta acabou atingindo um vaso do artista plástico brasileiro Francisco Brennand durante visita à exposição SP-Arte, em São Paulo. Devido ao impacto, a obra caiu no chão e se dividiu em diversos pedaços. A cena foi registrada em vídeo, publicado no último domingo (6), que conta com mais de 655 mil visualizações no TikTok.

Conforme o jornal O GLOBO, a visitante perdeu o controle do equipamento e colidiu com a escultura. O artista plástico brasileiro é reconhecido pelo seu trabalho como ceramista, escultor, pintor e desenhista, tendo um museu destinado às obras dele em Pernambuco.

"Ela está passando por um dos meus maiores medos quando vou em museu. Foi muito rápido. A mulher deu uma acelerada a mais e ela foi com a motoneta certeira em um vaso que estava bem na frente assim da entrada", disse o homem que registrou o vaso quebrado e compartilhou no TikTok.

A SP-Arte declarou que a peça tinha seguro. "Como a feira recomenda, a peça estava coberta por seguro e, felizmente, ninguém mais se machucou. A situação já foi resolvida entre os envolvidos".

A exposição conta com obras de diversos artistas e colecionadores, focando em produções modernas e contemporâneas.

