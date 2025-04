Casal de idosos é encontrado morto dentro de caminhonete, em chácara no interior de SP

Um casal de idosos foi encontrado sem vida em uma chácara no município de São Pedro, em São Paulo. O caso aconteceu no último domingo (6), mas as informações foram repassadas à imprensa apenas no início desta semana. As vítimas foram identificadas como Rosana Ferrari, de 61 anos, e José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos.

Em comunicado enviado ao Diário do Nordeste, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que o casal foi vítima de homicídio. Eles foram achados em uma caminhonete com ferimentos graves.

Legenda: O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) identificou o óbito do casal assim que chegou à chácara Foto: Reprodução/Polícia Militar

Uma apuração feita pela EPTV, afiliada da TV Globo, aponta que José Eduardo estava com as mãos amarradas e ferido com dois tiros, enquanto Rosana também tinha perfurações de bala. O corpo do idoso estava nos bancos, enquanto o da esposa estava na traseira do veículo.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil e está registrado na delegacia de São Pedro. Mais detalhes sobre possíveis suspeitos e a motivação do crime não foram revelados.

Vizinhos desconfiaram da situação

Familiares contaram à EPTV que o casal de idosos ia constantemente para a chácara onde os corpos foram encontrados. O imóvel fica na rua Iguatemy de Castro, na zona rural da cidade. Eles planejavam passar o último fim de semana no local e se mostraram animados com a viagem. Os dois eram de Piracicaba.

Vizinhos da chácara relataram comportamentos estranhos no dia do crime. Primeiro, mantimentos que o casal comprou na noite anterior à viagem não foram retirados do veículo. Ainda sobre o carro, ele ficou estacionado do lado de fora da casa durante todo o dia.

Depois, durante a noite de domingo, os idosos não ligaram as luzes da casa como faziam normalmente. Por causa disso, conhecidos decidiram chamar a Polícia Militar (PM), que encontrou os dois já sem vida.

