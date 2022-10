Jovem se recusa a revezar equipamento em academia e tem mandíbula fraturada; veja vídeo

Um jovem de 18 anos de idade foi agredido com um soco no rosto e teve a mandíbula fraturada em uma academia no bairro Costa Azul, em Salvador, na Bahia. O caso aconteceu na noite do último dia 5 de outubro, mas ganhou repercussão nas redes sociais somente nesta quinta-feira (27), após o vídeo do momento da agressão viralizar.

De acordo com o jornal Correio, o homem foi agredido por outros dois por se negar a revezar um aparelho da academia. Nas imagens gravadas pela câmera de segurança do estabelecimento, é possível ver quando a vítima, Gustavo Pinheiro, é abordada pela dupla e bate a cabeça em outro aparelho do local depois receber o soco.

Agressão foi filmada por câmera de segurança:

O advogado de Gustavo, Diego Spíndola, disse ao Correio que, devido à mandíbula machucada, a vítima foi afastada das atividades habituais por 30 dias e perdeu em torno de 20 quilos por não conseguir se alimentar normalmente — ele também perdeu um dente.

"Em virtude da fratura, ele teve que fazer um bloqueio intermaxilar para a mandíbula ficar parada e a fratura não aumentar. Isso qualifica um crime de lesão corporal grave, dentre alguns dos que o agressor pode responder", disse o jurista.

Ao G1, sem conseguir falar direito, Gustavo contou sua versão: "Eles me intimidaram a revezar. Não chegaram nem a pedir tranquilamente, já chegaram mais agressivamente. Aí eu respondi: 'poxa, hoje eu não estou muito a fim, não estou muito legal', mas ele não aceitou a minha resposta e já começou a discutir comigo. Perguntou se eu era o dono da academia, começou a me xingar", relatou.

Em nota enviada também ao G1, a academia informou que rescindiu o contrato com o agressor e afirmou que ele não será mais aceito em nenhuma de suas unidades.

Investigação

A agressão foi registrada na 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio. A Polícia Civil informou ao Correio que foi feita uma análise de perícia e que oitivas estão sendo feitas, ainda, para apurar os fatos. Além disso, o autor da agressão foi intimado para prestar depoimento nesta sexta-feira (28).

Segundo o advogado de Gustavo, o agressor disse ainda que, caso a vítima registrasse a ocorrência na Polícia, "se veria com ele".