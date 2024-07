Turista morre após ter perna picada por animal; hospital descarta ataque de aranha-marrom

Um turista paulista, identificado como Cid Penha, de 65 anos, morreu após ter a perna picada por um animal ao viajar para Morro de São Paulo, região turística da cidade baiana de Cairu. O óbito, confirmado no último domingo (14), aconteceu cinco dias após ele ser atacado por um bicho, ainda não identificado.

Até essa segunda-feira (15), a causa do falecimento do homem não foi confirmada. No entanto, amigos do idoso suspeitam que ele tenha sido vítima de ataque de uma aranha-marrom — aracnídeo peçonhento que produz veneno considerado nocivo para humanos. As informações são do portal g1 e da TV Bahia.

Veja também País Jovem com neuralgia do trigêmeo tem alta da UTI após tratamento: 'Experiência inédita' País Mulher de 26 anos morre após se engasgar com casca de banana, no Espírito Santo Bahia Vídeo mostra ataque de pitbull que feriu cinco pessoas na Bahia

O turista apresentou sintomas como vermelhidão, dor e coloração escura na perna após fazer um passeio de lancha e jantar em um restaurante na localidade. Os sinais relatados pelos colegas coincidem com os ocasionados pela picada de animais do tipo, que pode ser letal quando não tratada no período certo, conforme informações do Serviço de Proteômica e Aracnídeos da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Apesar disso, a Prefeitura da Cairu, responsável pela Unidade de Pronto Atendimento de Morro de São Paulo, onde a vítima foi atendida, afirma apenas que Cid Penha apresentava uma vermelhidão no membro inferior, sem causa definida. A suspeita era de "picada de inseto ainda não identificado".

"A equipe da vigilância sanitária (Visa), conjuntamente com equipes da Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, farão uma varredura em toda área onde ocorreu o possível incidente para averiguar o ocorrido", disse a Administração em nota.

A Santa Casa de Valença, para onde ele foi encaminhado em seguida, descartou a mordida de aranha-marrom, devido à "raridade na região e considerando ainda que o paciente e seus acompanhantes não tinham certeza na indicação do animal".

O Instituto do Coração (Incar), em Santo Antônio de Jesus, local onde Cid permaneceu hospitalizado posteriormente, informou que devido a leis de proteção de dados, não pode passar informações sobre os pacientes.

O corpo da vítima deve ser levado para Santos, Litoral de São Paulo, onde será velado e cremado nesta terça-feira (16).