Vídeo mostra ataque de pitbull que feriu cinco pessoas na Bahia

Cinco pessoas foram feridas após serem atacadas por um pitbull, durante uma festa infantil no último sábado (13), em Feira de Santana, no Interior da Bahia. Dentre as vítimas estão uma criança, dois adolescentes, um morador e o porteiro do local. O momento foi registrado por câmeras de segurança do condomínio de casas.As informações são do g1.

Nas imagens é possível ver adolescentes jogando futebol de sabão quando o animal invadiu o brinquedo. Em seguida, os adolescentes pulam do futebol de sabão e correm pela área comum. Em outra imagem é possível o cachorro correndo atrás do porteiro, que cai antes de ser atacado. Enquanto o homem era atacado, um morador se aproxima e chuta o cachorro.

Após o ataque generalizado, o pitbull foi contido pelos moradores e ficou preso na quadra do condomínio.

Estado de saúde dos feridos e do animal

Conforme o g1, todos os feridos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e estão bem. Moradores revelaram que o animal ficava sozinho em uma casa, há pelo menos três meses. O cachorro, segundo testemunhas, só recebia comida uma vez por semana.

Moradores relataram que a tutora do animal se mudou do condomínio. Conforme o Código Municipal de Proteção aos Animais de Feira de Santanas, o uso de coleiras, guias e focinheira em cachorros é obrigatório na cidade. Tutores também podem ser penalizados na esfera civil e penal.

Outros ataques

Pablo Ricardo, empresário e morador do condomínio, revelou que sua família e outros vizinhos já foram atacados pelo pitbull há dois anos.

"Esse cachorro se soltou, atacou meu filho, minha pet e mais dois moradores. Viemos sinalizando à moradora e ao condomínio, falamos que seria uma tragédia, mas não foi considerado", disse.