O desabamento de parte do teto da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como "igreja de ouro", deixou uma turista de São Paulo morta e outras cinco pessoas feridas no Centro Histórico de Salvador.

Imagens feitas por testemunhas mostram os estragos logo após o acidente. O espaço onde os fiéis ficavam durante as missas ficou coberto por destroços, principalmente a madeira que cobria o telhado.

Legenda: Imagens mostram como ficou o teto da igreja após o desabamento Foto: Defesa Civil de Salvador / Sosthenes Macedo

A igreja

Patrimônio cultural do Brasil, a Igreja e Convento de São Francisco de Assis foi construída nos séculos XVII e XVIII e é uma das Sete Maravilhas de Origem Portuguesa no Mundo, sendo patrimônio material do Brasil.

A igreja conta com azulejos portugueses nas paredes, assinados em 1737 por Bartolomeu Antunes de Jesus, que reproduzem o nascimento de São Francisco e estão adornados por talhas de madeira moldadas com ouro em pó e com símbolos do barroco brasileiro.

Também compõem a decoração do templo jacarandá esculpido e duas pias de pedra, doadas por D. João V, rei de Portugal. No teto, várias pinturas sacras, além de imagens de São Pedro de Alcântara, São Benedito, São José, Coração de Jesus, Santo Antônio e São Francisco de Assis no altar-mor.

Desabamento

O acidente aconteceu por volta das 14h30. A vítima morta foi identificada como Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, natural de Ribeirão Preto (SP). Ela estava visitando a igreja, situada no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, quando o teto desabou.

Outras cinco pessoas ficaram feridas, incluindo outra turista. Todos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e sofreram apenas ferimentos leves, não correndo risco de morte.

Veja também Bahia Saiba quem era a jovem de 26 anos que morreu no desabamento do teto da 'igreja de ouro' em Salvador País Idosa perde R$ 154 mil em empréstimos ao acreditar que se relacionava com Elon Musk, no DF

Em nota conjunta, o Ministério da Cultura (MinC) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) lamentaram o incidente e prestaram solidariedade às vítimas. Os órgãos ressaltaram que acompanham a situação, em articulação com as autoridades locais.

“O imóvel é de propriedade da Ordem Primeira de São Francisco, responsável direta pela gestão e manutenção da edificação. O Iphan, enquanto órgão de proteção do patrimônio cultural brasileiro, tem atuado na preservação do bem, com ações como o restauro dos painéis de azulejaria portuguesa, concluído em maio de 2023, e a elaboração do projeto de restauração do edifício, atualmente em andamento” Nota conjunta do MinC e do Iphan

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. “Guias foram expedidas para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e os laudos periciais serão essenciais para esclarecer as causas do acidente”, divulgou a PCBA.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias