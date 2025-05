Igreja de Salvador divulga comunicado sobre batismo de bebês reborn

Um informativo publicado nesta terça-feira (20) pela Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, localizada no Pelourinho, em Salvador, causou certo estranhamento entre os fiéis ao afirmar que o local não realiza batismo nem qualquer atendimento religioso relacionado a "bonecas reborn ou objetos semelhantes". No texto, a instituição religiosa reforça que os sacramentos da Igreja são atos sagrados e devem ser tratados com o máximo respeito.

“O batismo, em especial, é um rito solene destinado a pessoas reais, marcando o início da vida cristã. [...] A nossa fé está centrada na vida e dignidade humanas”, diz um trecho do informativo.

VEJA O INFORMATIVO

Nos comentários, seguidores questionaram se já havia sido feito algum pedido à instituição para a realização do rito em bonecas. Outros levantaram preocupação quanto à popularização do brinquedo e a inserção na vida em sociedade.

Ao Diário do Nordeste, a igreja informou que ainda não recebeu nenhum pedido formal de batismo de bonecas reborn, mas decidiu se posicionar preventivamente, diante da crescente popularidade do tema e da possibilidade de que solicitações desse tipo surjam.

Popularidade das bonecas reborns

As bonecas reborn são réplicas hiper-realistas de bebês, confeccionadas artesanalmente com traços e texturas que imitam recém-nascidos. Além de itens de coleção, muitas vezes esses bonecos são utilizados por pessoas que enfrentaram traumas emocionais, como luto gestacional, infertilidade ou perdas perinatais. Em alguns casos, essas bonecas são tratadas como filhos simbólicos, com direito a enxoval, certidão e até cerimônias afetivas.

