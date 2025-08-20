Homem mata mulher a marretadas na varanda de apartamento na Bahia; suspeito é preso em flagrante

Uma mulher identificada como Laina Santana Costa Guedes, de 37 anos, foi morta a marretada pelo companheiro Ramon Guedes, na noite de terça-feira (19), na cidade de Lauro de Freitas, em Salvador, na Bahia. A informação foi confirmada pelo g1.

O que aconteceu

A vítima, que era cantora, deixou duas filhas, uma de 5 e outra de 12 anos. Ainda de acordo com a apuração do portal, as duas presenciaram o crime que levou a morte da mãe.

Laina ainda chegou a ser socorrida e levada para um hospital da região, mas não conseguiu resistir aos ferimentos.

Ramon foi preso. Durante a captura, ele ainda tentou fugir pela janela de casa, sendo alcançado por vizinhos que entregaram o suspeito à polícia.

Além de Laina, a criança de 12 anos também foi agredida ao tentar defender a mãe do ato violento.

Vizinho impediu ato violento anteriormente

Vizinhos relataram que há pelo menos uma semana o casal brigava. Durante a última discussão, um dos vizinhos do casal, Gabriel Mota, contou à TV Bahia, que entrou no apartamento para impedir o ato violento.

"Eu estava em casa, comecei a ouvir os gritos e minha primeira reação foi: 'Vou ver o que é e se eu puder ajudar, vou'. Os vizinhos falavam: 'Lá em cima, ele está batendo na mulher e tem criança'. Quando ouvi que tinha criança, não pensei em mais nada", narrou.