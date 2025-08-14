Cantor de pagode morre vítima de espancamento em Salvador

O cantor de pagode Jefferson Borges, de 28 anos, morreu após ser brutalmente espancado por um grupo de homens em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso ocorreu na noite da última terça-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, Jefferson foi socorrido e levado ao Hospital Menandro de Farias, mas não resistiu aos ferimentos. As primeiras investigações indicam que o artista foi retirado de casa pelos agressores antes de sofrer as agressões.

Em entrevista à TV Bahia, a mãe do cantor, que preferiu não se identificar, relatou que recebeu a informação de que homens invadiram a residência do filho e o levaram à força. Ela afirmou ainda que a namorada de Jefferson comentou sobre dívidas ligadas a “jogo de internet”, mas não soube confirmar se o fato tem relação com o crime.

Veja também É Hit Oruam é denunciado pelo MP por direção perigosa, violar suspensão da CNH e corrupção ativa É Hit 'Ivete Clareou' soma releituras de canções clássicas e faixas inéditas com feats no Rio de Janeiro

Artista se inspirava em nomes da Bahia

A mãe também lembrou do sonho do filho de se tornar um cantor reconhecido no cenário musical baiano.

"Jefferson vai deixar saudade. Ele era um menino muito alegre, brincalhão, e queria ser igual aos cantores de pagode de Salvador, como Xanddy e Leo Santana. Desde criança, ele tinha o sonho de cantar". O artista deixa uma filha de seis anos.

A Polícia Civil informou, em nota, que a 26ª Delegacia Territorial conduz as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.