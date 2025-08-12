Oruam é denunciado pelo MP por direção perigosa, violar suspensão da CNH e corrupção ativa

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, nessa segunda-feira (11), pelos crimes de direção perigosa e violação da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações foram divulgadas pelo blog do Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

A acusação é referente ao episódio de fevereiro deste ano, em que o rapper realizou uma manobra conhecida como "cavalo de pau" em frente a uma viatura da Polícia Militar, além de dirigir na contramão, mesmo estando com a habilitação suspensa. A ação fez Oruam ser preso, sendo liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 60 mil.

Além dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, conforme o blog, o MP também acusa o artista de corrupção ativa, ao prometer emprego como segurança pessoal a um policial militar que teria tirado fotos com ele, caso o agente fosse punido pela corporação.

Acordo de não persecução penal

O MP rejeitou a possibilidade de acordo de não persecução penal, citando o histórico criminal do rapper. Em julho passado, Oruam virou réu pela tentativa de homicídio contra policiais, associação ao tráfico e favorecimento pessoal.

O órgão ainda pediu medidas cautelares, como proibição de uso de redes sociais durante o processo e suspensão judicial do direito de dirigir por mais um ano. A denúncia será analisada pela 37ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.