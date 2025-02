Trapper Oruam publica vídeo de 'cavalo de pau' dado contra viatura da polícia; assista

O trapper Oruam publicou vídeo no Instagram da manobra "cavalo de pau" que realizou na frente de uma viatura de polícia no Rio de Janeiro (RJ), na tarde de quinta-feira (20). A ação do artista fez ele ser preso, sendo liberado após o pagamento de fiança no valor de R$ 60 mil.

Em vídeo, é possível ver o momento em que o cantor faz drifts — técnica de direção em deslizar nas curvas escapando a traseira — ao passar próximo de uma viatura do 31º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

Veja publicação:

Nas imagens, os agentes de segurança ao ver a situação iniciam uma perseguição. Os carros trafegam por alguns metros e, por fim, o veículo de Oruan executa um "cavalo de pau" e para de frente ao carro da polícia.

Na publicação do vídeo, Oruam ainda escreveu: "Eu sou real".

Oruam anuncia disco após prisão

O trapper Oruam anunciou o lançamento de um disco, na última quinta-feira (20), poucas horas após ser preso por direção perigosa de um veículo automotor na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Autoridades consideram que o rapaz de 23 anos realizou o crime propositalmente em frente a uma blitz — o jovem deu um "cavalo de pau", manobra intencional em que o carro desliza lateralmente, no local onde era realizado uma operação policial na via —, visando justamente chamar atenção para si, numa "estratégia de marketing" para o novo álbum.