Anitta rebate vereador que tentou proibir seu show em Curitiba: 'Jogou o voto no lixo'

A cantora Anitta rebateu um vereador de Curitiba que tentou proibir a realização de um show da artista da capital paranaense.

O vereador Guilherme Kilter apresentou proposta na Câmara Municipal para proibir o evento Ensaios da Anitta, turnê de pré-carnaval realizada pela artista.

Ele afirmou que 'Anitta subverte os valores da sociedade e que suas músicas estariam em desacordo com os princípios da família tradicional brasileira'.

Em entrevista antes de começar a apresentação, nesse sábado (15), Anitta comentou a proposta apresentada pelo vereador.

"Só acho que na política há muitas coisas sérias a serem resolvidas, muitos problemas importantes para cuidar. Perder tempo com uma coisa dessas é jogar o voto do cidadão no lixo”, disse.

“Em vez de se preocupar com algo que a população realmente precisa, fica aí se preocupando com uma bobagem dessas. Ninguém é obrigado a reconhecer nada meu, mas na polícia é importante usar bem o tempo de trabalho”, completou.