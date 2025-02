João Gomes e Ary Mirelle surpreenderam os fãs com o anúncio da chegada de mais um herdeiro. Em publicação no Instagram, no início da tarde desta sexta-feira (14), eles revelaram em vídeo o sexo do bebê.

O casal já é pai de Jorge, de 1 ano, e agora aguardam a chegada de Joaquim.

Assista:

"Deus já tinha me falado de você, meu filho, meu Joaquim", escreveu Ary na rede social.

O cantor e a influenciadora estão juntos desde 2022 e se casaram em outubro de 2024, no Recife.

Nos comentários da publicação, os fãs mostraram a surpresa com a novidade e não esconderam a felicidade pela família.