João Gomes e Ary Mirelle se casam em castelo no Recife; veja fotos

O cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle se casaram no fim da tarde desta segunda-feira (21), em cerimônia na capela do Instituto Ricardo Brennand, espaço cultural com um castelo de estilo medieval, em Recife.

O evento contou com a presença de diversos famosos, incluindo o cantor Xand Avião e a esposa Isabele Temóteo, as influenciadoras Gkay e Mirella Santos e a cantora Mari Fernandez.

Legenda: A festa conta com cerca de 350 convidados Foto: Reprodução/Instagram

Os noivos entraram na capela às 17h20 e trocaram os votos e alianças pouco antes do anoitecer. O artista aproveitou o momento dos votos para se declarar à amada, cantando ainda um trecho da música "Deusa de Itamaracá".

A festa conta com cerca de 350 convidados. Algumas celebridades serão padrinhos, como Vitor Fernandes e Mayra Santos, Tarcisio do Acordeon e Pollyana Silva, Iguinho Marques e Emilly Marques, Lulinha Marques e Jaine Marques e Jeovanny Gabriel e Palloma Maia.

O artista pediu a influenciadora digital em casamento em novembro do ano passado. Na época, ela ainda estava grávida do primeiro filho do casal, Jorge, e João mostrou a jovem usando aliança na mão direita.