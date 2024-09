Ary Mirelle revela desejo de ter mais um filho com João Gomes

A influenciadora digital Ary Mirelle, noiva do cantor João Gomes, revelou aos seguidores o desejo de ter o segundo filho com o artista. O assunto surgiu durante gravação de vídeos de respostas em caixas de perguntas no Instagram, na noite dessa segunda-feira (9).

"Eu pretendo e pretendo ter logo, porque eu quero ter os dois pertinho. Jorge junto com o irmãozinho ou irmãzinha dele. Então pretendo, sim. Logo, logo aparecerei... Tô brincando! Logo, logo não. Mas logo mais", disse a influenciadora.

Ary deu à luz o primeiro filho, Jorge, com o artista em janeiro deste ano. A gestação dela teve complicações.

Ainda na conversa com os seguidores, ela falou sobre a relação de apego com o filho.

Eu tento o máximo me dedicar muito ao meu bebê. Sou muito apegada a ele. Não consigo fazer uma viagem sem ele. Não consigo. Ele tem que ir comigo. Às vezes tenho que fazer alguma coisa [...] preciso ir em São Paulo fazer alguma coisa. Eu levo ele, não consigo ficar distante. Sou muito apegada mesmo e tô aprendendo muito com meu bebê. De verdade, sou apaixonada por ele. Se eu pudesse, eu me declarava para o meu filho aqui o tempo todo, porque eu amo muito. De verdade. É um amor inexplicável Ary Mirelle Influenciadora

Procedimento na gravidez

Um seguidor questionou Ary se ela precisará fazer uma cerclagem na próxima gestação — na intervenção cirúrgica, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero.

Ary declarou que precisará, sim, passar pelo procedimento: "Vou ter que fazer, sim, galera, no comecinho da gestação. Por isso tenho que me preparar bem de todas as formas de antes de engravidar de novo. Inclusive psicologicamente".