Rapper Matuê 'fica suspenso' no Centro de SP para divulgar seu novo disco, '333'; veja vídeo

Matuê surpreendeu os fãs na ação de divulgação do novo disco "333", no Centro de São Paulo, nesta segunda-feira (9). O rapper cearense apareceu suspenso em uma plataforma do Vale do Anhangabaú, por mais de três horas, encarando o público que chegava gradualmente no local. A ativação foi divulgada no canal do YouTube do artista.

O novo álbum foi liberado próximo às 15h33, horário que faz alusão ao projeto. No momento do lançamento, Matuê acende um possível cigarro e maconha. Há, ainda, um telão exibindo teasers da música título do disco.

Com show agendado para a próxima sexta-feira (13), o cearense é uma das atrações confirmadas no Rock in Rio. O "333" é o segundo álbum de estúdio do artista.