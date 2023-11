Grávida, Ary Mirelle irá passar por uma cerclagem; entenda o que é a cirurgia

Os fãs do cantor João Gomes estão apreensivos sobre o nascimento do primeiro filho do pernambucano. Ary Mirelle, esposa do artista, irá passar por um procedimento cirúrgico, nesta quinta-feira (9). Nas redes sociais, no mês de outubro, ela chegou a relatar que o colo do útero estava baixo e, com isso, necessitaria de um grande repouso.

Em vídeo, publicado no Instagram, na quarta-feira (8), Ary Mirelle revelou que irá passar por uma cerclagem de emergência.

"Eu já tô indo para 27 semanas e aí é um pouquinho mais arriscado. É um procedimento que pode estourar, ela empurra a bolsa. Eu tô fazendo meio tardio", disse.

Como é feita cerclagem?

A médica ginecologista obstetra Luiza de Marilac explica que a cerclagem é indicada para as gestantes diagnosticadas com Incompetência Istmocervical — uma alteração no colo uterino que causa riscos de parto prematuro por dilatação precoce ou aborto espontâneo. No procedimento cirúrgico, o médico dá um ou dois pontos com fio cirúrgico para "amarrar" o colo do útero.

Conforme Luiza de Marilac, a prevenção é fazer o diagnóstico cedo, normalmente com 13 a 14 semanas, e fazer a cerclagem.

Luiza de Marilac Médica ginecologista obstetra "É simplesmente dar um ponto, com um determinado tipo de fio, prendendo o colo do útero. Você dá um ponto fechando que ajuda a fortalecer esse colo para não se abrir com o peso do bebê. É uma gravidez de alto risco. A mãe precisa ficar de repouso, pois qualquer esforço pode romper bolsa e até formar água antes do tempo

Ainda segundo a especialista, não existem riscos para mãe, mas sim ao bebê. "A parte muscular, que fica ao redor do colo do útero, não sustenta. Quando a criança começa a pesar, ele abre. Não existe risco pra mãe, o problema é para o bebê. Quando tem incompetência Istmocervical, é difícil manter a gravidez. A primeira vez, na primeira gestação, geralmente consegue ir de cinco a seis meses e a criança nasce prematura. Geralmente, nasce com uma prematuridade muito grande que não há como sobreviver".