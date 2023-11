João Gomes diz que Ary Mirelle passará por cirurgia e filho poderá 'nascer a qualquer momento'

Nesta quarta-feira (8), o cantor João Gomes informou através das redes sociais que a namorada Ary Mirelle passará por uma cirurgia. Segundo o artista, o procedimento é arriscado e o filho do casal poderá nascer.

A cirurgia será realizada na quinta-feira (9). "Ela vai precisar fazer a cirurgia porque o colo dela é baixo e o bebê tá muito pesado. Corre risco dele nascer a qualquer momento", explicou João.

Após receber a notícia, o cantor cancelou os compromissos e pegará um voo para Petrolina ainda nesta quarta para encontrar a namorada. "O bebê tá bem, o negócio é o colo que tá muito curto", afirmou.

"Existe uma mulher muito forte que não quer demonstrar preocupação, insegurança, os medos. E eu quero estar lá com ela pra o que precisar nesse momento", disse o cantor sobre Ary.

PREVISÃO DE NASCIMENTO

Inicialmente, o nascimento do bebê, que se chamará Jorge, estava previsto para nascer em 2024. Ary Mirelle e João Gomes anunciaram a gravidez em junho.

O casal está junto desde dezembro de 2022. Eles chegaram a terminar, mas voltaram o namoro depois de menos de um mês do anúncio do fim do relacionamento, em 13 de abril.