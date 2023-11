MC Daniel assume que passou por harmonização facial

O cantor MC Daniel usou o Instagram, na madrugada desta quarta-feira (8), após o Prêmio Multishow 2023, para confirmar que passou por uma harmonização facial.

“Eu podia mentir para vocês, mas eu prefiro assumir. Fiz procedimento, sim, estava me incomodando. Sem excesso também! Alterei só o que me incomodava”, explicou ele.

O artista revelou que trocou a lente de contato dental, diminuiu a gengiva e fez algumas alterações no rosto. “Vou falar pra vocês porque tem causado muita dúvida em vocês. Sim, eu fiz alguns procedimentos estéticos no rosto, troquei minhas lentes, diminuí minha gengiva. Vocês tão falando que tão começando a me achar bonito, etc”.

Veja também

“Eu fui correr atrás de ficar mais bonito, do que me incomodava, mas tomem cuidado com isso também, podem ver o caso que aconteceu com a menina hoje. Então, eu fui cuidar do meu corpo, da minha aparência, do meu rosto, do meu sorriso, da minha pele. Por isso, hoje, vocês acham que eu estou mais bonito e, realmente, eu estou mais bonito”.

Apesar das mudanças, MC Daniel ressaltou que suas olheiras ainda o incomodam. “A única coisa que me incomoda ainda são minhas olheiras, que são de cansaço, não dormi mesmo. Ainda vou dar um jeito para tirar e aí vai ficar da hora”.