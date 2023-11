Morre cantor de forró Zé Sanfoneiro após luta contra o câncer

O cantor Zé Sanfoneiro, 62, faleceu, nesta quarta-feira (8), após dois meses de luta contra um câncer. Ele recebia cuidados em um hospital localizado em Natal (RN). Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o filho do artista, o também cantor Zé Filho, falou sobre o tratamento do pai.

"Ele estava fazendo tratamento nos últimos meses. Ele fez uma cirurgia ontem, sofreu uma hemorragia e acabou vindo a óbito", explicou Zé Filho.

Zé Sanfoneiro ficou conhecido pelos sucessos 'Sábado à Noite', 'Menina do Sul', 'Joia Rara', entre outras canções

No último 24 de outubro, ele completou 62 anos de idade, quando também subiu ao palco pela última vez e realizou um grande show. Segundo o filho de Zé Sanfoneiro, o enterro do cantor deve acontecer na cidade natal do artista, em Angicos (RN).

Carreira

Natural do sítio Pixoré, município de Santana do Matos, Zé deu os primeiros passos artísticos ainda no sítio onde nasceu, no pé-de-serra santanense.

Entre as décadas de 1980 e 1990, ele também participou de um grupo musical criado pelos irmãos — a banda Xique-Xique. Atualmente, Zé Sanfoneiro se apresentava junto do filho pelo Nordeste.

As informações sobre velório e enterro ainda não foram divulgadas.