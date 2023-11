Ludmilla faz after do Prêmio Multishow e bane celulares de festa; veja imagens

Para celebrar o sucesso do Prêmio Multishow 2023, realizado na noite dessa terça-feira (7), a cantora carioca Ludmilla foi a anfitriã de after party da premiação e recebeu amigos da música na mansão dela, no Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (8).

Na "festinha" privada, na Barra da Tijuca, Pabllo Vittar e Ana Carolina cantaram. Para todo mundo poder curtir a festa sem preocupação e se entregar, os celulares foram banidos. Apenas a anfitriã fez alguns registros do after no Instagram.

Veja imagens:

Legenda: Pabllo Vittar dançou e Karol Conká cantou em festa Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Luísa Sonza participou de after na casa de Ludmilla Foto: Reprodução/Instagram

Nomes como Luísa Sonza, L7NNON, Vitor Kley, Karol Conká, Glória Groove, entre outros, participaram do after.

A festa terminou pela manhã, com Ludmilla, Brunna Gonçalves, Pabllo Vittar e outros famosos pulando de roupa na piscina.

Repercussão

Durante a manhã, as imagens compartilhadas por Ludmilla começaram a viralizar na web, deixando os fãs curiosos nas redes sociais. "Meu Deus, que vibe caótica" e "amo a vibe apocalíptica da Ludmilla", foram alguns dos comentários compartilhados por seguidores na web.