Ludmilla canta Hino Nacional no Prêmio Multishow após erro em apresentação na F1; veja vídeo

Ludmilla cantou novamente o Hino Nacional, após polêmica de falha de som que ocorreu no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A performance ocorreu no Prêmio Multishow na noite desta terça-feira (7), no qual ela também é apresentadora.

A cantora foi chamada ao palco pelos também apresentadores da noite, Tatá Werneck e Tadeu Schmidt. "Ainda falta uma cantora aqui", disse Tadeu. Em seguida, Tatá questionou: "Que artista maravilhosa, que não sai do topo das paradas, e pode vir apresentar aqui com a gente?".

Lud estava ao lado da esposa, Brunna Gonçalves, quando foi convocada. Ela então "brincou" com o teste de som e soltou o gogó com o Hino Nacional.

Veja também

Entenda polêmica

A cantora Ludmilla, de 28 anos, usou as redes sociais para explicar o que houve durante apresentação no GP de Fórmula 1, na tarde do último domingo (5), em Interlagos (SP). A artista cantou o hino nacional ao lado de Miguelzinho do Cavaco, antes do início da corrida, mas houve uma falha de som.

"Gente, foi emocionante. Vocês viram? O Hamilton entrou pra falar comigo! Foi muito fod*! Só teve uma falha no som no início, mas enfim, a gente tirou de letra e arrasou. Foi top! Obrigada todo mundo que mandou mensagem e torceu. Foi lindo!", disse Ludmilla nos stories do Instagram.

No X (ex-Twitter), após a apresentação, Ludmilla publicou que, para o momento simbólico, quis prestar uma homenagem a Whitney Houston, que fez história ao cantar o hino nacional americano no Super Bowl, em 1991.

A publicação serviu para que os usuários atentos da rede social brincassem ao comparar Ludmilla com a cantora Vanusa, que esqueceu o hino brasileiro em apresentação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 2009.