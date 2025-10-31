"Meme" sobre a ida do ex-jogador e comentarista Denilson para os canais Globo gerou uma série de comentários negativos
No roteiro, a drag interpreta a esposa do padeiro vivido pelo cantor
Cantora levou show até 7h de domingo (24)
As músicas são regravações dos sucessos de forró
Além de uma música inédita, a cantora vai lançar releituras de clássicos do forró
Jornal norte-americano publicou perfil sobre os sucessos e o ativismo da artista
Álbum traz interpretações de sucessos das bandas Djavú, Forró do Muído e Magníficos
Artista fez uma ação na Praia de Iracema, colocando uma canga de 10x14 metros na faixa de areia com a tracklist
Empresa organizadora da festa disse que evento foi cancelado devido à "baixa aceitação na cidade"
'Festinha' terminou pela manhã com todos na piscina