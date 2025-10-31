Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Pabllo Vittar criticou uma publicação da apresentadora Renata Fan por suposta transfobia

É Hit

Pabllo Vittar critica postagem de Renata Fan com montagem supostamente homofóbica; entenda polêmica

"Meme" sobre a ida do ex-jogador e comentarista Denilson para os canais Globo gerou uma série de comentários negativos

Redação 15 de Janeiro de 2025
João e Pabllo interpretaram casal

É Hit

João Gomes e Pabllo Vittar gravam clipe na comunidade do Ibura, em Recife

No roteiro, a drag interpreta a esposa do padeiro vivido pelo cantor

Redação 06 de Dezembro de 2024
Cantora ficou próxima ao público e plataforma móvel e cantou com Pabllo Vittar

É Hit

'Baú da Taty 2' leva Taty Girl em plataforma móvel e feat com Pabllo Vittar; assista ao encontro

Cantora levou show até 7h de domingo (24)

João Lima Neto 24 de Novembro de 2024
Pabllo Vittar

É Hit

Pabllo Vittar lança novas faixas do 'Batidão Tropical Vol. 2', com Nattan e Mara Pavanelly; ouça

As músicas são regravações dos sucessos de forró

Redação 03 de Setembro de 2024
Pabllo Vittar

É Hit

Pabllo Vittar revela músicas com Nattan, Mara Pavanelly e Duda Beat em 'Batidão Tropical Vol.2'

Além de uma música inédita, a cantora vai lançar releituras de clássicos do forró

Redação 27 de Agosto de 2024
The New York Times aponta Pabllo Vittar como próxima grande drag queen do mundo

É Hit

Pabllo Vittar tem carreira exaltada pelo The New York Times: 'Próxima grande drag queen do mundo'

Jornal norte-americano publicou perfil sobre os sucessos e o ativismo da artista

Redação 30 de Junho de 2024
Cantora explorou memórias musicais da adolescência vivida no Maranhão e Pará para montar repertório

Opinião

Pabllo Vittar mira no forró em 'Batidão Tropical 2' e revela turnê com show em Fortaleza; assista

Álbum traz interpretações de sucessos das bandas Djavú, Forró do Muído e Magníficos

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Abril de 2024
Pabllo Vittar divulga álbum Batidão Tropical Vol.2

É Hit

Pabllo Vittar anuncia feat com Taty Girl em álbum 'Batidão Tropical Vol. 2'

Artista fez uma ação na Praia de Iracema, colocando uma canga de 10x14 metros na faixa de areia com a tracklist

Redação 27 de Março de 2024
Pabllo Vittar

É Hit

Pabllo Vittar cancela apresentação em Juazeiro do Norte alegando descumprimento contratual

Empresa organizadora da festa disse que evento foi cancelado devido à "baixa aceitação na cidade"

Redação 25 de Janeiro de 2024
After terminou pela manhã com convidados em piscina

É Hit

Ludmilla faz after do Prêmio Multishow e bane celulares de festa; veja imagens

'Festinha' terminou pela manhã com todos na piscina

Redação 08 de Novembro de 2023
