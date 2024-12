João Gomes e Pabllo Vittar gravam clipe na comunidade do Ibura, em Recife

Os cantores João Gomes e Pabllo Vittar movimentaram a comunidade do Ibura, em Recife (PE), na manhã dessa quinta-feira (5). A dupla se reuniu para gravar o feat de "Vira Lata". A narrativa do clipe traz uma mistura de espontaneidade e ficção, com os artistas atuando como personagens de uma história.

A direção apostou em gravações ao amanhecer para captar a luz natural e a essência cotidiana das vielas do Ibura, destacando a beleza da região e das pessoas que ali vivem.

Veja trecho do clipe:

No roteiro, Pabllo interpreta a esposa do padeiro vivido por João Gomes. A trama segue a rotina do casal, com cenas que vão desde os afazeres domésticos de Pabllo até a descontração de João em um boteco com amigos.

A narrativa cresce à medida que os artistas percorrem as ruas cantando, enquanto moradores se juntam, curiosos, ao movimento. O ponto alto do clipe foi em frente a um paredão, com a participação calorosa da comunidade.

O clipe será lançado "em breve".