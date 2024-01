Pabllo Vittar cancela apresentação em Juazeiro do Norte alegando descumprimento contratual

Pabllo Vittar realizaria um show no Parque de Eventos Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, no Ceará, no próximo dia 3 de fevereiro. No entanto, na tarde dessa quarta-feira (24), a artista cancelou a apresentação devido a um "descumprimento contratual por parte da contratante", conforme detalhou em uma nota oficial emitida pela equipe dela.

Organizadora do chamado "Baile das Cores", a empresa E Aí Bar Music divulgou um comunicado informando que a festa foi cancelada devido à "baixa aceitação na cidade" e agradeceu a compreensão de todos. Além da intérprete do sucesso "K.O.", o evento contaria ainda com a presença do DJ Fê Marques.

Equipe de Pabllo Vittar "Importante destacar que Pabllo Vittar e equipe lamentam profundamente ter que cancelar o show a poucos dias da apresentação, reafirmam seu imenso respeito e admiração pelo povo de Juazeiro do Norte-CE e esperam realizar uma apresentação na cidade em breve".

Ainda na nota, a E Aí Bar Music detalhou que os clientes que adquiriram entradas para a ocasião serão reembolsados. "Para aqueles que compraram os ingressos online, via cartão, Pix o dinheiro será estornado automaticamente". Já a devolução de bilheteria funcionará da seguinte forma:

Compras no cartão receberão o reembolso em até 10 dias úteis;

Quem comprou pela modalidade Pix, deve receber em até 48 horas;

Já os que adquiriram as entradas com dinheiro em espécie receberão o reembolso no local onde efetuaram a compra.

"Aguardamos a bilheteria mandar o comunicado aos que compraram os ingressos por via e-mail para nos pronunciar oficialmente em seguida, desde já agradecemos a compreensão de todos que compraram", diz a nota.

As vendas foram divulgadas no dia 26 de outubro do ano passado. "Estamos preparando o maior baile que já teve no Cariri o maior pré-carnaval que vem com uma das maiores artistas pop do Brasil, a Pabllo Vittar, que vem com um show espetacular", o E Aí Bar Music publicou nas redes sociais, na época.

Confira nota da Pabllo Vittar na íntegra

"Pabllo Vittar e equipe vêm a público para comunicar que, infelizmente, em virtude de descumprimento contratual por parte da contratante, a apresentação da artista agendada para 03 de fevereiro de 2024, a qual se realizaria no Parque de Eventos Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará, FOI CANCELADA”.

Solicitamos que os consumidores e fãs, que adquiriram ingressos exclusivamente para assistir a artista, busquem pelos organizadores do evento para reembolso. Importante destacar que Pabllo Vittar e equipe lamentam profundamente ter que cancelar o show a poucos dias da apresentação, reafirmam seu imenso respeito e admiração pelo povo de Juazeiro do Norte-CE e esperam realizar uma apresentação na cidade em breve.

Atenciosamente, Equipe Pabllo Vittar".