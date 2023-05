Pabllo Vittar grava clipe com fãs em Fortaleza no bairro Vicente Pinzon: 'tô muito feliz'

A cantora Pabllo Vittar grava, nesta terça-feira (2), clipe da música Cadeado, próximo single do álbum Noitada. A produção será filmada no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza.

"Como todo mundo no Twitter já sabe, vocês aqui já sabem também, estou aqui, em Fortaleza, para a gravação do clipe de Cadeado. E amadas, eu estou cansada porque a coreografia é muito babado", adiantou a cantora natural do Maranhão.

"Tô muito feliz de vim gravar esse clipe aqui em Fortaleza, com essa energia, essa vibe, com cenas ao ar livre, como vocês pediram. Vou me jogar", disparou nos stories. A cantora aproveitou os stories para convidar os fãs para participarem do evento.

Legenda: Pabllo Vittar convidou fãs para acompanharem a gravação do clipe Foto: Reprodução/Instagram

A cantora ainda agradeceu aos fãs de Fortaleza que já estão na Pracinha da Cultura Vicente Pinzon, onde a artista grava o clipe do single. "Passando para agradecer todos os vittarlovers que já estão aqui fora. Tô muito ansiosa", contou.

Nos stories, a cantora também agradeceu os bailarinos e bailarinas que vão dançar com ela nesta gravação. "Que coreografia linda, que movimentação, eu não gravei nada ainda...Já quero ver como vai ficar", explicou. Conforme um fã que está no local, a gravação do clipe está prevista para iniciar às 17h.

Legenda: Fãs de Pabllo Vittar aguardam gravação de clipe da cantora, no Vicente Pinzón Foto: Reprodução/Instagram

Veja fotos da gravação

Legenda: Pabllo Vittar está em Fortaleza para gravação do clipe da música Cadeado Foto: Thiago Gadelha/SVM

Foto: Thiago Gadelha/SVM

Foto: Thiago Gadelha/SVM

Cadeado

Legenda: Clipe de Pabllo Vittar está sendo gravado na Pracinha da Cultura Vicente Pinzon Foto: Thiago Gadelha/SVM

Pabllo Vittar explicou que o single foi escolhido após pesquisa nas redes sociais. "Não foi eu quem escolhi que o próximo single de Noitada seria Cadeado, foram vocês mesmo. Eu fiz uma pesquisa no Twitter, em todas as redes sociais, ficou muito empatada com Penetra, mas Penetra vai ser seu momento também", contou.

A cantora ainda pediu para os fãs aproveitarem a gravação e ouvirem mais a música. "E aproveita que a gente tá no dia hoje de gravação de tudo e taca a mão de streaming em Cadeado, eu tenho certeza que vocês vão amar muito".