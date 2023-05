Matuê alcança primeiro lugar do Spotify Brasil com 'Conexões de Máfia'; assista

O cearense Matuê, principal nome do trap nacional, alcançou mais um marco importante na carreira. Com um feat com o rapper americano Rich the Kid — o projeto audiovisual "Conexões de Máfia" — ele alcançou o primeiro lugar do Spotify Brasil. O registro é a maior estreia da carreira do cantor.

Ele já havia alcançado o topo com os hits “VAMPiro” junto ao Teto e Wiu, talentos da 30PRAUM, “Quer Voar” e "Máquina do Tempo“. A música nova era aguardada pelos fãs desde 2021.

Veja clipe:

“Conexões de Máfia” atingiu mais de 1,8 milhão de plays no Spotify, nas primeiras 24 horas do lançamento.

O artista também foi destaque com a maior première de clipe no YouTube Brasil, com mais de 253 mil pessoas on-line assistindo, simultaneamente. É recorde atrás de recorde! O artista também é TOP 1 no Spotify em Portugal e está atualmente na posição #39 na versão Global.

Matuê já ultrapassou mais de 3 bilhões de reproduções em todo seu catálogo musical do Spotify, mantendo-se como o artista de Hip Hop/Rap mais escutado na plataforma. Matuê também se tornou o único artista de seu gênero a alcançar 10 músicas com mais de 100 milhões de streams em 2023.

Com referências a filmes icônicos como "O Poderoso Chefão", "Os Intocáveis" e"Scarface", o clipe de “Conexões de Máfia” conta com imagens cinematográficas em uma história envolvente que leva a refletir sobre até onde se vai pela vingança.