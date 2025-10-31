'Tróia' teria 'rasgado a camisa' (trocado de facção) e buscava expandir sua atuação na região do Vicente Pinzón por meio de violência extrema
Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste no entorno do Grande Vicente Pinzón relataram que o dia hoje foi "tranquilo" na área
As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu
Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito
Município informou que agentes de segurança foram colocados nas unidades nesta sexta-feira, desde as 7h
Equipamento busca explorar potencial turístico e paisagístico da orla, além de aumentar movimento em point dos anos 1990
Ações violentas motivaram uma reunião na tarde da última quinta-feira (28) entre representantes da Educação e da Segurança em Fortaleza; hoje tem nova rodada de discussão
Homens envolvidos na ação possuem passagens pela polícia
O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região
O homem ferido no ataque tem passagens por roubo e receptação e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo