operação vicente pinzon bairro fortaleza facção comando vermelho mortes

Segurança

Membro do CV suspeito de tentar matar criança e outras três pessoas em Fortaleza é preso

'Tróia' teria 'rasgado a camisa' (trocado de facção) e buscava expandir sua atuação na região do Vicente Pinzón por meio de violência extrema

Emanoela Campelo de Melo 24 de Setembro de 2025
Foto mostra a fachada da Escola Municipal Professora Belarmina Campos, em Fortaleza, cercada por grades verdes. Um homem caminha pela calçada em frente ao muro pintado com desenhos coloridos.

Ceará

Prefeitura diz que aulas voltaram ao normal em escolas afetadas por disputas de facções em Fortaleza

Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste no entorno do Grande Vicente Pinzón relataram que o dia hoje foi "tranquilo" na área

Redação 01 de Setembro de 2025
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza

Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Messias Borges e Emerson Rodrigues 30 de Agosto de 2025
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza

Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 29 de Agosto de 2025
Pessoas sentadas em um auditório observam seis pessoas em pé à frente, participando de uma fala ou apresentação. Entre elas, há duas pessoas vestidas com uniforme de guarda municipal e quatro em roupas sociais. O ambiente é claro, com cadeiras azuis ocupadas pelo público.

Ceará

Escolas afetadas por disputa de facções em Fortaleza terão Guarda na porta e são orientadas a retomar aulas

Município informou que agentes de segurança foram colocados nas unidades nesta sexta-feira, desde as 7h

Thatiany Nascimento e Nicolas Paulino 29 de Agosto de 2025
A imagem mostra um teleférico passando sobre a Praia de Iracema, em Fortaleza, com vista para os prédios da orla. No canto inferior esquerdo está escrito “ESTAÇÃO NÁUTICO” e há logotipos da Prefeitura de Fortaleza.

Ceará

Projeto de teleférico quer ligar Beira-Mar a Morro Santa Terezinha; veja detalhes

Equipamento busca explorar potencial turístico e paisagístico da orla, além de aumentar movimento em point dos anos 1990

Nicolas Paulino 29 de Agosto de 2025
Imagem retirada do Google Maps mostra fachada de escola

Ceará

Disputa entre facções afeta funcionamento de creches e escolas em bairros de Fortaleza

Ações violentas motivaram uma reunião na tarde da última quinta-feira (28) entre representantes da Educação e da Segurança em Fortaleza; hoje tem nova rodada de discussão

Gabriela Custódio e Dahiana Araújo 29 de Agosto de 2025
montagem de fotos mostra pistola e celulares apreendidos de suspeitos por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Segurança

Trio é preso por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Homens envolvidos na ação possuem passagens pela polícia

Redação 22 de Agosto de 2025
vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza

Segurança

Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região

Emerson Rodrigues 19 de Agosto de 2025
Imagem do bairro Vicente Pinzón

Segurança

Duas crianças e uma mulher são baleadas no Vicente Pinzón; homem também foi ferido e acabou preso

O homem ferido no ataque tem passagens por roubo e receptação e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo

Bergson Araujo Costa 08 de Agosto de 2025
