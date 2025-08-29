Escolas afetadas por disputa de facções em Fortaleza terão Guarda na porta e são orientadas a retomar aulas
Município informou que agentes de segurança foram colocados nas unidades nesta sexta-feira, desde as 7h
Após reunião realizada a portas fechadas, na manhã desta sexta-feira (29), a Prefeitura de Fortaleza definiu que agentes da Guarda Municipal ficarão posicionados no entorno das creches e escolas afetadas por disputas de facções na região do bairro Vicente Pinzón. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação (SME) orientou que todas as unidades retomem as aulas segunda-feira (1º).
Órgãos públicos e diretores escolares do Distrito 2 - área que contempla o Vicente Pinzón - se reuniram para discutir uma resposta à alteração de atividades escolares, como a interrupção das aulas em alguns casos, devido ao conflito entre facções no território. Nesta semana, relatam diretores ouvidos pelo Diário do Nordeste, as aulas foram reduzidas e as turmas apresentaram baixa frequência.
A estimativa é que ao menos 16 escolas e Centro de Educação Infantil (CEI) localizadas na área do Vicente Pinzon estão com o funcionamento afetado. Destas, diretores e o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) apontam que ao menos quatro chegaram a ficar totalmente sem aulas durante algum momento desta semana.
A SME reconhece que uma, a Escola Municipal Professora Maria Gondim - que fica nas proximidades do Vicente Pinzón, no Papicu, - está sem aulas desde terça-feira (26).
Nem todas as unidades foram afetadas ao mesmo tempo, mas tiveram, em diferentes momentos ao longo dos últimos dias, aulas e outras atividades prejudicadas devido a ações violentas, que assustaram alunos, pais e profissionais de esino.
Segundo o Major Messias Mendes, secretário executivo da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec), o objetivo foi criar uma estratégia de segurança para garantir “uma estabilidade maior ao território, uma sensação de tranquilidade e sobretudo a funcionalidade natural das escolas”.
Entre os pontos anunciados pela gestão municipal, estão:
- Reforço da presença de agentes da Guarda Municipal em determinadas escolas
- Rondas intermitentes;
- Formação de “corredores seguros” para o acesso de alunos, professores e comunidade à escola;
- Acolhimento com banda de música e teatro de fantoches para “diminuir tensões”;
- Fornecimento de serviço psicossocial para estudantes.
O major ressalta que o problema se apresenta com intensidades diferentes dentro do território. “Dependendo da gravidade do que nós percebemos no território, a gente vai também dando respostas mais intensas, sempre trabalhando em cooperação, em integração com as forças de segurança do estado”, afirma.
Retorno das aulas nas unidades
A secretária executiva da SME, Ana Christina Silva, confirmou que foi pactuado o retorno das unidades escolares na próxima segunda-feira (1º). Segundo a gestora, apenas uma unidade - a Escola Professora Maria Gondim - não teve atividades letivas ao longo da semana. “Cada escola está num espaço que tem um contexto específico. Nós discutiremos caso a caso”, disse. “Vamos dizer que ocorra uma situação no final de semana que deixa o gestor inseguro: nós vamos nos aproximar dessa escola, discutir com ela e estabelecer um protocolo específico”, acrescentou.
A gestora informou ainda que "essa discussão é muito importante para que as pessoas sintam que tem um lugar de escuta e essa preocupação de manter o clima da comunidade escolar mais ameno, mais favorável para que as crianças aprendam, para que os professores possam desenvolver suas aulas, para que a comunidade se sinta acolhida”.
Além da SME, a reunião contou com diretores das escolas do Distrito 2 (ao qual a região pertence), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute).
Lista das escolas com o funcionamento afetado nos últimos dias
- Escola Municipal Profa. Belarmina Campos
- Escola Municipal Profa. Consuelo Amora
- Escola Municipal Profa. Aida Santos e Silva
- Escola Municipal Luis Ângelo Pereira
- Escola Municipal Maria Alice
- Escola Municipal Professora Maria Gondim dos Santos
- Escola Municipal Eleazar de Carvalho
- Escola Municipal Godofredo de Castro Filho
- Escola Municipal Maria Felicio Lopes
- Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Vereador Alberto Gomes de Queiroz
- Escola Municipal São Vicente de Paulo
- CEI Wilma Maria de Vasconcelos Leopércio
- CEI Menino Maluquinho
- CEI Darcy Ribeiro
- CEI Padre José Nilson
- CEI Rachel de Queiroz
A reportagem questionou como a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está atuando em parceria para minimizar o problema e aguarda retorno da Pasta.
Pedidos de profissionais
A presidente da representação profissional, professora Ana Cristina Guilherme, ressaltou que, entre as exigências da categoria para a manutenção das atividades escolares, foram incluídas:
- Ações emergenciais do Município e do Governo do Estado para proteger a comunidade escolar nas áreas afetadas;
- Protocolos claros de segurança e comunicação com gestores, docentes e famílias, com suporte psicológico às comunidades impactadas;
- Garantia da continuidade das aulas com segurança, preservando o direito constitucional à educação e à vida.
Conforme o Sindiute, desde julho ações violentas têm afetado a rotina das escolas no entorno do Vicente Pinzon. Entre os relatos de docentes estão barulhos de tiros ouvidos durante o horário de aula, causando interrupções e esvaziamento das salas. Em Centros de Educação Infantil e escolas de ensino fundamental, alunos e professores têm relatado angústia e medo constantes.
Representantes da comunidade escolar daquele entorno têm relatado ataques ocorridos próximos a unidades municipais como a unidade Profa. Maria Gondim dos Santos, a Escola Municipal Maria Alice, o CEI Darcy Ribeiro e o CEI Menino Maluquinho. Também há Além disso, foi citado o lançamento de uma granada em uma residência daquela área.