Escolas afetadas por disputa de facções em Fortaleza terão Guarda na porta e são orientadas a retomar aulas

Após reunião realizada a portas fechadas, na manhã desta sexta-feira (29), a Prefeitura de Fortaleza definiu que agentes da Guarda Municipal ficarão posicionados no entorno das creches e escolas afetadas por disputas de facções na região do bairro Vicente Pinzón. Além disso, a Secretaria Municipal de Educação (SME) orientou que todas as unidades retomem as aulas segunda-feira (1º).

Órgãos públicos e diretores escolares do Distrito 2 - área que contempla o Vicente Pinzón - se reuniram para discutir uma resposta à alteração de atividades escolares, como a interrupção das aulas em alguns casos, devido ao conflito entre facções no território. Nesta semana, relatam diretores ouvidos pelo Diário do Nordeste, as aulas foram reduzidas e as turmas apresentaram baixa frequência.

A estimativa é que ao menos 16 escolas e Centro de Educação Infantil (CEI) localizadas na área do Vicente Pinzon estão com o funcionamento afetado. Destas, diretores e o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) apontam que ao menos quatro chegaram a ficar totalmente sem aulas durante algum momento desta semana.

A SME reconhece que uma, a Escola Municipal Professora Maria Gondim - que fica nas proximidades do Vicente Pinzón, no Papicu, - está sem aulas desde terça-feira (26).

Nem todas as unidades foram afetadas ao mesmo tempo, mas tiveram, em diferentes momentos ao longo dos últimos dias, aulas e outras atividades prejudicadas devido a ações violentas, que assustaram alunos, pais e profissionais de esino.

Segundo o Major Messias Mendes, secretário executivo da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã de Fortaleza (Sesec), o objetivo foi criar uma estratégia de segurança para garantir “uma estabilidade maior ao território, uma sensação de tranquilidade e sobretudo a funcionalidade natural das escolas”.

Entre os pontos anunciados pela gestão municipal, estão:

Reforço da presença de agentes da Guarda Municipal em determinadas escolas

da Guarda Municipal em determinadas escolas Rondas intermitentes ;

; Formação de “corredores seguros” para o acesso de alunos, professores e comunidade à escola;

para o acesso de alunos, professores e comunidade à escola; Acolhimento com banda de música e teatro de fantoches para “diminuir tensões”;

com banda de música e teatro de fantoches para “diminuir tensões”; Fornecimento de serviço psicossocial para estudantes.

O major ressalta que o problema se apresenta com intensidades diferentes dentro do território. “Dependendo da gravidade do que nós percebemos no território, a gente vai também dando respostas mais intensas, sempre trabalhando em cooperação, em integração com as forças de segurança do estado”, afirma.

Retorno das aulas nas unidades

A secretária executiva da SME, Ana Christina Silva, confirmou que foi pactuado o retorno das unidades escolares na próxima segunda-feira (1º). Segundo a gestora, apenas uma unidade - a Escola Professora Maria Gondim - não teve atividades letivas ao longo da semana. “Cada escola está num espaço que tem um contexto específico. Nós discutiremos caso a caso”, disse. “Vamos dizer que ocorra uma situação no final de semana que deixa o gestor inseguro: nós vamos nos aproximar dessa escola, discutir com ela e estabelecer um protocolo específico”, acrescentou.

Legenda: A Escola Municipal Profa. Aida Santos e Silva é uma das unidades que teve atividades afetadas nos últimos dias Foto: Reprodução/Google

A gestora informou ainda que "essa discussão é muito importante para que as pessoas sintam que tem um lugar de escuta e essa preocupação de manter o clima da comunidade escolar mais ameno, mais favorável para que as crianças aprendam, para que os professores possam desenvolver suas aulas, para que a comunidade se sinta acolhida”.

Além da SME, a reunião contou com diretores das escolas do Distrito 2 (ao qual a região pertence), Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute).

Lista das escolas com o funcionamento afetado nos últimos dias

Escola Municipal Profa. Belarmina Campos

Escola Municipal Profa. Consuelo Amora

Escola Municipal Profa. Aida Santos e Silva

Escola Municipal Luis Ângelo Pereira

Escola Municipal Maria Alice

Escola Municipal Professora Maria Gondim dos Santos

Escola Municipal Eleazar de Carvalho

Escola Municipal Godofredo de Castro Filho

Escola Municipal Maria Felicio Lopes

Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Vereador Alberto Gomes de Queiroz

Escola Municipal São Vicente de Paulo

CEI Wilma Maria de Vasconcelos Leopércio

CEI Menino Maluquinho

CEI Darcy Ribeiro

CEI Padre José Nilson

CEI Rachel de Queiroz

A reportagem questionou como a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) está atuando em parceria para minimizar o problema e aguarda retorno da Pasta.

Pedidos de profissionais

A presidente da representação profissional, professora Ana Cristina Guilherme, ressaltou que, entre as exigências da categoria para a manutenção das atividades escolares, foram incluídas:

Ações emergenciais do Município e do Governo do Estado para proteger a comunidade escolar nas áreas afetadas;

Protocolos claros de segurança e comunicação com gestores, docentes e famílias, com suporte psicológico às comunidades impactadas;

Garantia da continuidade das aulas com segurança, preservando o direito constitucional à educação e à vida.

Conforme o Sindiute, desde julho ações violentas têm afetado a rotina das escolas no entorno do Vicente Pinzon. Entre os relatos de docentes estão barulhos de tiros ouvidos durante o horário de aula, causando interrupções e esvaziamento das salas. Em Centros de Educação Infantil e escolas de ensino fundamental, alunos e professores têm relatado angústia e medo constantes.

Representantes da comunidade escolar daquele entorno têm relatado ataques ocorridos próximos a unidades municipais como a unidade Profa. Maria Gondim dos Santos, a Escola Municipal Maria Alice, o CEI Darcy Ribeiro e o CEI Menino Maluquinho. Também há Além disso, foi citado o lançamento de uma granada em uma residência daquela área.