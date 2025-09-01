Prefeitura diz que aulas voltaram ao normal em escolas afetadas por disputas de facções em Fortaleza
Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste no entorno do Grande Vicente Pinzón relataram que o dia hoje foi "tranquilo" na área
Após semanas de uma escalada de violência na região do Grande Vicente Pinzón, em Fortaleza, e de uma resposta do Governo do Estado que envolveu reforço policial na área, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as aulas “estão normais” nas unidades de ensino, nesta segunda-feira (1º).
Ao todo, profissionais de pelo menos 16 escolas no entorno no bairro relataram, na última semana, sensações de insegurança diante de atos criminosos, e parte das unidades teve as aulas paralisadas ou atividades de rotina prejudicadas devido à disputa entre facções que ocorre naquela área. Até sexta-feira (29), as unidades, creches e escolas, ainda não haviam voltado ao funcionamento normal.
Ao Diário do Nordeste, a Assessoria de Comunicação da SME informou, nesta segunda-feira que o Distrito de Educação 2 - ao qual pertence a área envolvida nos conflitos - relatou normalidade nas atividades escolares. Para isso, várias localidades tiveram destacamentos da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que implementaram “corredores seguros” para facilitar o acesso de estudantes e profissionais aos equipamentos.
O professor de uma escola da região confirmou que “hoje foi tranquilo”. Ainda segundo ele, duas escolas que estavam sem funcionar voltaram a abrir: a Professora Maria Gondim e a Maria Alice, ambas no Papicu. “Não recebi informações de outras escolas”, completou.
Porém, o educador ressalta que a maior preocupação dos pais não é com a ida, mas com o retorno das crianças para casa, “já que o confronto começava no princípio da noite”.
Uma moradora do Vicente Pinzón também confirmou à reportagem que as escolas “estão todas abertas”. Não houve relatos de fechamentos de comércios.
O Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) foi procurado para saber se houve alguma intercorrência, mas não deu retorno até a publicação desta matéria. A entidade havia elaborado uma lista com os equipamentos afetados pela disputa até a semana passada:
- Escola Municipal Profa. Belarmina Campos
- Escola Municipal Profa. Consuelo Amora
- Escola Municipal Profa. Aida Santos e Silva
- Escola Municipal Luís Ângelo Pereira
- Escola Municipal Maria Alice
- Escola Municipal Professora Maria Gondim dos Santos
- Escola Municipal Eleazar de Carvalho
- Escola Municipal Godofredo de Castro Filho
- Escola Municipal Maria Felicio Lopes
- Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Vereador Alberto Gomes de Queiroz
- Escola Municipal São Vicente de Paulo
- CEI Wilma Maria de Vasconcelos Leopércio
- CEI Menino Maluquinho
- CEI Darcy Ribeiro
- CEI Padre José Nilson
- CEI Rachel de Queiroz
Plano de retorno
Ainda na sexta-feira (29), órgãos da Prefeitura se reuniram com gestores escolares para definir estratégias para garantir a normalidade das aulas. O plano divulgado menciona:
- Reforço da presença de agentes da Guarda Municipal em determinadas escolas
- Rondas intermitentes;
- Formação de “corredores seguros” para o acesso de alunos, professores e comunidade à escola;
- Acolhimento com banda de música e teatro de fantoches para “diminuir tensões”;
- Fornecimento de serviço psicossocial para estudantes.
Na ocasião, a SME reconheceu que a Escola Municipal Professora Maria Gondim estava sem aulas desde terça-feira (26). Segundo apuração da TV Verdes Mares, o local funcionou normalmente hoje, com a presença de guardas na portaria.
Medo constante
Segundo o Sindiute, desde julho, ações violentas têm afetado a rotina das escolas no entorno do Vicente Pinzón. Os relatos incluem barulhos de tiros ouvidos durante o horário de aula, interrupções e esvaziamento das salas de aula.
O Diário do Nordeste apurou que o conflito é resultado de uma disputa das facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho pelo domínio do tráfico de drogas na área. Com a maior presença da Polícia no Vicente Pinzón, a violência escalou também para o Papicu.
Ação de resposta
Ainda na sexta (29), as Forças de Segurança do Ceará deflagraram a Operação Integração Saturação Total, com o objetivo de fortalecer o combate às mortes violentas e outros crimes a partir do reforço de 752 policiais militares, civis e penais e do apoio de 195 viaturas e 110 motocicletas.
No caso de Fortaleza, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, declarou que os responsáveis por crimes registrados na região dos bairros Vicente Pinzón e Papicu “estão sendo identificados e presos”.
Entre julho e agosto, houve 109 prisões e 54 apreensões de armas de fogo no Vicente Pinzón, média de duas prisões e uma arma retirada de circulação por dia. No Papicu, foram 53 prisões no mesmo período.
"Nós temos que proteger todos os cidadãos dessa guerra estabelecida entre as facções", afirmou o governador Elmano de Freitas, no lançamento da ação.
Procurada pela reportagem nesta segunda-feira, a a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) voltou a informar que "vem atuando, diuturnamente, por meio de suas vinculadas Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), além da Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS) e com apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), no combate aos grupos criminosos no bairro Vicente Pinzón, na Área Integrada de Segurança Pública 1 (AIS 1) da Capital".
A nota acrescenta que a PM encontra-se com agentes no entorno das escolas com composições do Grupo de Segurança Escolar (GSE), vinculado ao Comando de Proteção e Apoio às Comunidades (Copac), contando com o apoio da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF). "Os policiais militares e os guardas municipais auxiliam na manutenção da rotina da segurança em instituições de ensino e proximidades. No momento, as ações das Forças de Segurança acontecem sem intercorrências na região".
Além disso, diz a Pasta, a região mantém-se sob responsabilidade do 8º Batalhão Policial Militar (8º BPM) e o policiamento foi fortalecido pelo emprego de equipes da Força Tática (FT), do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do motopatrulhamento e equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), que também intensificaram o patrulhamento do bairro.
"Por fim, a SSPDS ressalta que os crimes relacionados com grupos criminosos são investigados pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e do 9º Distrito Policial (9º DP), unidade da PCCE da área do bairro Vicente Pinzón", conclui a nota.