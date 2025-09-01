Diário do Nordeste
Confira a previsão do tempo para setembro de 2025 no Ceará

O mês é conhecido, no Estado, por ventos fortes, especialmente no litoral e nas regiões serranas

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Ceará
Homem pratica esporte náutico em praia do Ceará
Legenda: O mês de setembro no Ceará tem condições ideais para a prática de esportes náuticos
Foto: Kid Júnior

O mês de setembro é, tradicionalmente, o "mês dos ventos" no Ceará. Já nestes primeiros dias do mês, os movimentos de massa de ar atmosférico começam a alcançar velocidades de até 60 quilômetros por hora (km/h), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), e podem chegar a 70 km/h.

"Agosto, setembro, outubro, até novembro, é a temporada de ventos no Ceará. Tanto na faixa litorânea como em ambientes no Interior do Estado. A velocidade média dos ventos em setembro gira em torno de 35 km/h, mas as rajadas de ventos mais frequentes podem estar variando entre 60 km/h e até 70km/h", afirmou o meteorologista do órgão, Vinícius Oliveira. 

As rajadas mais intensas devem ocorrer entre o fim das manhãs e o início das tardes, especialmente no litoral e nas regiões serranas. A direção predominante é sudeste, variando para leste e nordeste na faixa litorânea durante as tardes e noites por causa da atuação do sistema de brisa.

Os ventos mais intensos no litoral nordestino — especialmente no Ceará — no segundo semestre do ano são justificados pela maior atuação dos ventos alísios. "Nesse período, a Zona de Convergência Intertropical [ZCIT] se desloca para o Hemisfério Norte, deixando a costa cearense sob influência direta dessas correntes de ar que sopram do Atlântico em direção ao Equador", detalha a Funceme.

Veja também

teaser image
Ceará

Dois navios japoneses irão atracar no porto de Fortaleza para exercício de navegação oceânica

teaser image
Ceará

Projeto de teleférico quer ligar Beira-Mar a Morro Santa Terezinha; veja detalhes

teaser image
Ceará

TopBus suspende atividades por tempo indeterminado em Fortaleza após seis anos de serviço

Período ideal para a prática de esportes náuticos

Outro fator que contribui para a maior produção de ventos no Estado é o sistema de brisas marítimas, gerado pela diferença de temperatura entre o oceano e o continente, que reforça as rajadas durante as tardes e as noites.

Além disso, a geografia da costa cearense e a presença de regiões serranas próximas ao litoral também ajudam a intensificar os ventos, que podem ser constantes e regulares, o que cria condições ideais para a prática de esportes náuticos, como surf, kitesurf e windsurf. Contudo, essa intensidade dos ventos requer cuidado durante as práticas.

Veja também

teaser image
Ceará

Prefeitura de Fortaleza convoca 411 aprovados no concurso da extinta Fagifor

teaser image
Negócios

Clientes da Enel Ceará são notificados sobre cobrança de duas faturas em setembro; veja direitos

Baixa chance de chuvas

O meteorologista da Funceme, Vinícius Oliveira, afirma que, neste mês, há baixíssimas chances de chuva no Estado. A média para o Ceará gira em torno de 2 milímetros (mm). Algumas macrorregiões, contudo, sofrem variações e têm média de 5 mm ou 5,7mm, como o Cariri e Fortaleza, por exemplo. Mas, ainda assim, as precipitações são poucas.

"O que isso aponta? Que pode chover em setembro, podemos ter dias com chuva, mas, como chove muito pouco, a nebulosidade no Estado diminui muito. E, com isso, temos altas temperaturas e baixíssima umidade relativa do ar", resumiu o profissional.

Umidade do ar

Em setembro, é possível que a umidade mínima relativa do ar, especialmente no Centro-Sul do Ceará, fique entre 20% e 30%, podendo ter valores abaixo de 20% em alguns dias, em regiões mais afastadas da faixa litorânea.

