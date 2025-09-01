Confira a previsão do tempo para setembro de 2025 no Ceará

O mês de setembro é, tradicionalmente, o "mês dos ventos" no Ceará. Já nestes primeiros dias do mês, os movimentos de massa de ar atmosférico começam a alcançar velocidades de até 60 quilômetros por hora (km/h), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), e podem chegar a 70 km/h.

"Agosto, setembro, outubro, até novembro, é a temporada de ventos no Ceará. Tanto na faixa litorânea como em ambientes no Interior do Estado. A velocidade média dos ventos em setembro gira em torno de 35 km/h, mas as rajadas de ventos mais frequentes podem estar variando entre 60 km/h e até 70km/h", afirmou o meteorologista do órgão, Vinícius Oliveira.

As rajadas mais intensas devem ocorrer entre o fim das manhãs e o início das tardes, especialmente no litoral e nas regiões serranas. A direção predominante é sudeste, variando para leste e nordeste na faixa litorânea durante as tardes e noites por causa da atuação do sistema de brisa.

Os ventos mais intensos no litoral nordestino — especialmente no Ceará — no segundo semestre do ano são justificados pela maior atuação dos ventos alísios. "Nesse período, a Zona de Convergência Intertropical [ZCIT] se desloca para o Hemisfério Norte, deixando a costa cearense sob influência direta dessas correntes de ar que sopram do Atlântico em direção ao Equador", detalha a Funceme.

Período ideal para a prática de esportes náuticos

Outro fator que contribui para a maior produção de ventos no Estado é o sistema de brisas marítimas, gerado pela diferença de temperatura entre o oceano e o continente, que reforça as rajadas durante as tardes e as noites.

Além disso, a geografia da costa cearense e a presença de regiões serranas próximas ao litoral também ajudam a intensificar os ventos, que podem ser constantes e regulares, o que cria condições ideais para a prática de esportes náuticos, como surf, kitesurf e windsurf. Contudo, essa intensidade dos ventos requer cuidado durante as práticas.

Baixa chance de chuvas

O meteorologista da Funceme, Vinícius Oliveira, afirma que, neste mês, há baixíssimas chances de chuva no Estado. A média para o Ceará gira em torno de 2 milímetros (mm). Algumas macrorregiões, contudo, sofrem variações e têm média de 5 mm ou 5,7mm, como o Cariri e Fortaleza, por exemplo. Mas, ainda assim, as precipitações são poucas.

"O que isso aponta? Que pode chover em setembro, podemos ter dias com chuva, mas, como chove muito pouco, a nebulosidade no Estado diminui muito. E, com isso, temos altas temperaturas e baixíssima umidade relativa do ar", resumiu o profissional.

Umidade do ar

Em setembro, é possível que a umidade mínima relativa do ar, especialmente no Centro-Sul do Ceará, fique entre 20% e 30%, podendo ter valores abaixo de 20% em alguns dias, em regiões mais afastadas da faixa litorânea.