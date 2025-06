Para onde vai a Zona de Convergência Intertropical com o fim da quadra chuvosa no Ceará?

O principal sistema meteorológico indutor de chuva em parte das regiões Norte e Nordeste do Brasil, e sobretudo no Ceará, é a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Ela se configura como uma banda de nuvens que circula todo o globo na região equatorial - mas para onde vai após o período de chuvas?

Tradicionalmente, o regime de precipitações no Ceará se divide em três períodos: pré-estação, de dezembro a janeiro; estação chuvosa, de fevereiro a maio; e pós-estação, de junho a novembro. Cada um recebe mais ou menos influência de fenômenos específicos.

No caso da estação chuvosa, é a ZCIT. Ela se forma a partir da convergência dos ventos alísios, aqueles vindos do Nordeste, com origem no Hemisfério Norte, e, também, do sudeste, com origem no Hemisfério Sul.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos alísios são úmidos e, frequentemente, seguem em direção à região equatorial. O encontro deles em baixos níveis da atmosfera forma a banda de nuvens da Zona, que consegue ser vista em imagens de satélite.

Além da convergência dos ventos alísios, as altas temperaturas da superfície do mar também influenciam no posicionamento da ZCIT e na intensidade dela.

Veja também Ceará Ceará tem 2 açudes secos e 6 com volume morto; veja locais Ceará População de evangélicos aumenta e de católicos cai no Ceará, revela IBGE; veja dados por Estado

Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é didática: a ZCIT “gosta de calor”, tanto de águas quentes quanto ambientes mais quentes.

“Então, o período de atuação máxima dela é fevereiro, março, até maio mesmo. Por isso que a nossa chuva é tão influenciada por ela”, explica.

Então, o que acontece quando termina o período principal das chuvas? A especialista afirma que o período mais quente do ano é deslocado para o Hemisfério Norte.

“E ZCIT vai juntinho com isso aí, vai se deslocando mais ao norte também. Tanto que, hoje, ela já está bastante afastada da nossa costa (do Ceará) e não vai mais trazer influência nas nossas chuvas. Isso é uma migração natural”, diz.

Assim, no segundo semestre, devem predominar poucas chuvas e a pouca presença de nuvens. Isso deve favorecer outra característica forte do período no Ceará, que são as altas temperaturas.

Posição da Zona muda

Segundo o Inmet, a Zona fica posicionada entre, aproximadamente, 14 graus ao Norte e 2 graus ao Sul da linha do Equador ao longo de todo o ano.

No entanto, essa posição flutua nos doze meses do ano, de um lado e de outro da linha do equador. No Atlântico, ela incursiona mais ao norte do equador (entre junho e dezembro) do que ao sul da linha (entre janeiro e maio).

Legenda: Imagem de satélite mostra posição da banda de nuvens da ZCIT ao fim de maio, último mês da quadra chuvosa no Ceará Foto: Funceme

A ZCIT se desloca para o Hemisfério Sul (em direção ao Ceará) no fim do verão e início do outono, principalmente entre os meses de março e abril, quando tem maior influência na quadra chuvosa.

Nesse período, quando o posicionamento da ZCIT está mais ao sul e as temperaturas durante os dias estão elevadas, a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical (do tipo cumulonimbus) é mais comum.

Essa configuração pode provocar tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e grandes volumes de chuva.

Dependendo da tempestade, o acumulado de chuva pode superar 100 milímetros em poucas horas ou atingir grandes volumes em um período de tempo maior, provocando transtornos como alagamentos e deslizamentos.

Já nos outros meses do ano, conforme o Instituto, a ZCIT migra para o Hemisfério Norte em busca de altas temperaturas, atingindo a posição mais ao norte nos meses de agosto e setembro.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.