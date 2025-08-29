TopBus suspende atividades por tempo indeterminado em Fortaleza após seis anos de serviço

O serviço de TopBus foi suspenso por tempo indeterminado em Fortaleza, segundo confirmou, nesta sexta-feira (28), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). A operação funcionava há seis anos na capital cearense.

Segundo Dimas Barreira, presidente executivo do Sindiônibus, os "investimentos necessários para a continuidade e ampliação" do serviço se tornaram inviáveis, em parte, por conta da "crise aguda do sistema regular de transporte coletivo no Brasil".

"Esse modelo implicava no enfrentamento de uma concorrência desigual com plataformas que operam à margem da legislação trabalhista e escapam das responsabilidades cíveis e tributárias, além de não investir em frota ou manutenção", apontou.

Apesar do encerramento, o aplicativo TopBus ainda pode ser visto e baixado na Apple Store, em dispositivos iOS, ou na Play Store, nos com Android. Mesmo assim, não é possível solicitar nenhuma viagem. "O serviço sob demanda está indisponível. Confira nossas redes sociais para nosso serviço de rota fixa", ainda avisa o app.

Mudanças no serviço antes do encerramento

Recentemente, desde o último dia 8 de agosto, o serviço havia deixado de funcionar com modelo por aplicativo, semelhante a Uber ou 99, o que, inicialmente, seria apenas uma alteração para operar com rota fixa pela Cidade.

A previsão era de que não seria mais possível solicitar as vans como se faz com carros ou motos, mas a linha fixa ainda funcionaria com alta frequência. O TopBus operava com pelo menos 44 veículos, atuando em 33 bairros de Fortaleza durante 24 horas por dia.

O modelo anterior, no entanto, era bastante diferente e ajustava os trajetos conforme a demanda, permitindo o embarque de até 13 passageiros por solicitação. Segundo o Sindiônibus, o serviço teria a capacidade de substituir até 264 veículos particulares nas ruas, por exemplo, e chegou a receber menção honrosa no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023.

Após a mudança para o novo sistema de funcionamento, o que ocasionou na redução da frota para 22 vans, a tarifa do TopBus estava estipulada em R$ 6, enquanto a rota fixa ligava a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro à Rodoviária do Antônio Bezerra, nos dois sentidos.

Confira a nota completa: