TopBus suspende atividades por tempo indeterminado em Fortaleza após seis anos de serviço

Novo modelo de funcionamento, em rota fixa, tinha sido iniciado no início de agosto

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 11:28)
Ceará
Van do TopBus, que teve as atividades encerradas em Fortaleza em 2025
Legenda: TopBus iniciou as operações em Fortaleza em 2019, funcionando como um serviço de transporte coletivo sob demanda
Foto: divulgação

O serviço de TopBus foi suspenso por tempo indeterminado em Fortaleza, segundo confirmou, nesta sexta-feira (28), o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus). A operação funcionava há seis anos na capital cearense.

Segundo Dimas Barreira, presidente executivo do Sindiônibus, os "investimentos necessários para a continuidade e ampliação" do serviço se tornaram inviáveis, em parte, por conta da "crise aguda do sistema regular de transporte coletivo no Brasil".

"Esse modelo implicava no enfrentamento de uma concorrência desigual com plataformas que operam à margem da legislação trabalhista e escapam das responsabilidades cíveis e tributárias, além de não investir em frota ou manutenção", apontou.

Apesar do encerramento, o aplicativo TopBus ainda pode ser visto e baixado na Apple Store, em dispositivos iOS, ou na Play Store, nos com Android. Mesmo assim, não é possível solicitar nenhuma viagem. "O serviço sob demanda está indisponível. Confira nossas redes sociais para nosso serviço de rota fixa", ainda avisa o app. 

Mudanças no serviço antes do encerramento

Recentemente, desde o último dia 8 de agosto, o serviço havia deixado de funcionar com modelo por aplicativo, semelhante a Uber ou 99, o que, inicialmente, seria apenas uma alteração para operar com rota fixa pela Cidade. 

A previsão era de que não seria mais possível solicitar as vans como se faz com carros ou motos, mas a linha fixa ainda funcionaria com alta frequência. O TopBus operava com pelo menos 44 veículos, atuando em 33 bairros de Fortaleza durante 24 horas por dia

O modelo anterior, no entanto, era bastante diferente e ajustava os trajetos conforme a demanda, permitindo o embarque de até 13 passageiros por solicitação. Segundo o Sindiônibus, o serviço teria a capacidade de substituir até 264 veículos particulares nas ruas, por exemplo, e chegou a receber menção honrosa no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023.

Após a mudança para o novo sistema de funcionamento, o que ocasionou na redução da frota para 22 vans, a tarifa do TopBus estava estipulada em R$ 6, enquanto a rota fixa ligava a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Praia do Futuro à Rodoviária do Antônio Bezerra, nos dois sentidos. 

Confira a nota completa:

Após quase seis anos de operação, informamos que o serviço TopBus está suspenso. Criado em dezembro de 2019, o TopBus foi a segunda iniciativa nesses moldes no Brasil, sendo que a partir da pandemia, em 2020, nos tornamos a única cidade a oferecer transporte coletivo sob demanda. Utilizamos a plataforma israelita-americana Via, iniciada em Nova Iorque e hoje presente em centenas de cidades do mundo. Ao longo dessa jornada, conquistamos reconhecimento internacional, alcançando diversas vezes a melhor avaliação global do serviço entre todos esses países, e nacional, inclusive premiados com o selo Braztoa, prestigiado reconhecimento nacional do setor de turismo.

Queremos expressar nossa profunda gratidão:
• Aos clientes, nossos toplovers que acreditaram e embarcaram conosco nesta experiência inovadora;
• Às empresas investidoras, que ousaram apostar em um modelo moderno e muito incerto, empregando escassos recursos e a dedicação de suas valorosas equipes;
• Aos parceiros, especialmente Via e Guanabara Diesel;
• E, especialmente, à nossa dedicada equipe de motoristas e de gestão, que atuou com afinco e espírito inovador, garantindo um serviço de qualidade, seguro, respeitoso e em permanente evolução durante todo o seu tempo.

O TopBus buscou ser uma alternativa ambientalmente sustentável, pelo seu caráter coletivo, e moderna, oferecendo viagens convenientes, seguras (com motoristas criteriosamente selecionados, treinados e registrados, câmeras de segurança e rastreamento GPS), confortáveis, com preços previamente definidos e informações reais sobre tempo de espera — sem surpresas decepcionantes ou cancelamentos injustificáveis.

Esse modelo implicava no enfrentamento de uma concorrência desigual com plataformas que operam à margem da legislação trabalhista e escapam das responsabilidades cíveis e tributárias, além de não investir em frota ou manutenção. Ainda assim, nossas empresas e suas equipes aceitaram o desafio de oferecer uma opção diferenciada à cidade.
Infelizmente, nossas empresas estão fragilizadas pela crise aguda do sistema regular de transporte coletivo no Brasil, tornando inviável manter os investimentos necessários para a continuidade e ampliação do TopBus. Por essa razão, o serviço teve que ser suspenso por tempo indeterminado.

Encerramos esta fase com orgulho e gratidão a Fortaleza pelo aprendizado, pelas conquistas e pela bela aventura dessa experiência. Não sabemos agora se este é um adeus ou apenas “até algum dia”, mas após esse bom combate, ficamos com a gratidão e a esperança". 

