Sindiônibus estimula uso do transporte coletivo no Dia Mundial Sem Carro

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) destaca a importância da mobilidade sustentável no Dia Mundial Sem Carro, que ocorre em 22 de setembro. Com mais de 1.200 veículos em sua frota, o transporte público de Fortaleza é indispensável para a existência de um futuro mais sustentável, seguro e acessível. As linhas conectam diversos locais da capital e oferecem o serviço para cerca de 500 mil passageiros por dia.

A adoção do deslocamento coletivo contribui para a redução da poluição urbana e da emissão de gases de efeito estufa. Conforme dados da Associação Nacional do Transporte (NTU), um carro particular polui até oito vezes mais do que um ônibus.

Iniciativas por um trânsito melhor

A partir da criação de faixas exclusivas para ônibus nas vias públicas, é possível diminuir a poluição e até os congestionamentos nas vias da cidade, retirando aproximadamente 60 carros das ruas a cada viagem.

Pensando na preservação ambiental, uma iniciativa que também pode ser citada é a constante renovação da frota, atendendo aos padrões Euro 6. Os pontos estão em concordância com as normas de exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE 8).

Além disso, há a manutenção da Hora Social, que oferece tarifas reduzidas de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas, e das 14 às 16 horas. A Tarifa Social, por sua vez, dá direito aos valores em questão (R$ 3,90 para inteira e R$ 1,50 para meia) durante os domingos, em qualquer horário.

Aderindo à universalidade no transporte coletivo, é possível garantir que todos tenham acesso a uma locomoção segura, com a participação de profissionais regulamentados e qualificados. Em 2023, por exemplo, cerca de 700 motoristas vivenciaram capacitações teóricas especializadas.

Dimas Barreira, presidente do Sindiônibus, destaca a importância de adotar o deslocamento público como uma ferramenta inclusiva e sustentável. “Há anos o transporte coletivo não é apenas uma solução prática para a mobilidade urbana. O ônibus é um pilar fundamental para a sustentabilidade ambiental e a inclusão social”, relata.

Benefícios no Dia Mundial Sem Carro

Uma alternativa inovadora que está presente em Fortaleza é o TopBus, serviço especial que cobre 36 bairros da cidade. As suas rotas não são fixas e atendem ao chamado dos clientes por um aplicativo. Assim, promove-se uma mobilidade urbana sustentável, segura e confortável, valorizando os benefícios da coletividade com um preço justo.

Para comemorar o Dia Mundial Sem Carro, em 22 de setembro (domingo), o TopBus oferecerá desconto de 30% em todas as suas viagens que forem pagas via Pix. Ademais, por conta da Semana Nacional de Trânsito, todos os passageiros adicionais terão valor fixo de R$ 2.

Mais informações:

Site: https://sindionibus.com.br

Instagram: @sindionibus