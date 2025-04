Início das obras do novo Campus Iracema, da UFC, é adiado; veja nova data

Foi adiado o início das obras do novo Campus Iracema no antigo prédio do "Acquario Ceará", na Praia de Iracema. A assinatura da ordem de serviço para os trabalhos estava marcada para esta sexta-feira (4), mas, segundo a Universidade Federal do Ceará (UFC), foi reagendada para 16 de abril a pedido do Ministério da Educação (MEC), devido a mudanças na agenda do ministro Camilo Santana, que participará do evento.

As obras dessa etapa do campus vão se concentrar no terreno e na edificação do antigo aquário. O campus abrigará a nova sede do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN), e terá orçamento total de R$ 113.931.652,57. A verba foi garantida pelo Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo disse na quarta-feira (2) o reitor da UFC, professor Custódio Almeida, o cronograma para a conclusão dos trabalhos é 601 dias após a implantação do canteiro de obras. A empresa vencedora da licitação foi o Consórcio Labomar 2025, liderado pela construtora Porto Ltda.

Veja também Ceará Em 'eclosão assistida', cerca de 170 tartarugas-marinhas filhotes caminham para o mar na orla de Fortaleza; veja vídeo Ceará Bebê internada há meses ganha batizado em hospital público de Fortaleza

Novas estruturas

Segundo a UFC, o CTCN terá como objetivo promover exibições permanentes e periódicas, virtuais e interativas, sobre os ecossistemas do Ceará. Os espaços apresentarão visualizações de ecossistemas marinhos atuais, simulações de ecossistemas extintos, exposições de fósseis do acervo da UFC, descobertas arqueológicas e apresentações sobre astronomia. Está previsto que o centro tenha também sala de cinema e um anfiteatro para palestras e cursos.

Já o Labomar, atualmente localizado na Avenida da Abolição, contará com duas novas graduações após sua expansão física na nova sede, estando previstos os cursos de Turismo Ecológico e Meteorologia. A unidade acadêmica já abriga os cursos de graduação em Oceanografia e Ciências Ambientais, além do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.