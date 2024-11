TopBus ganha destaque como alternativa de transporte sustentável em Fortaleza

Em operação há cinco anos, o TopBus é referência em inovação e responsabilidade ambiental entre os serviços de transporte coletivo sob demanda no Brasil. O aplicativo já contabiliza mais de 1.691.000 viagens desde 2019 e, em 2024, registrou 46 mil novos usuários.

Em Fortaleza, o serviço alcança 33 bairros e opera durante 24 horas por dia, todos os dias, sendo uma alternativa prática e sustentável de locomoção para milhares de fortalezenses. Reconhecido com menção honrosa no Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2023, o TopBus busca reduzir o impacto ambiental do transporte urbano, incentivando o consumo consciente e promovendo viagens compartilhadas.

A frota de 44 veículos, flexível e sem rotas fixas, ajusta os trajetos conforme a demanda e permite o embarque de até 13 passageiros por solicitação. Esse modelo de transporte pode substituir até 264 veículos particulares nas ruas, contribuindo para a redução da emissão de gases poluentes e a diminuição do tráfego em Fortaleza.

“O uso do transporte coletivo permite compartilhar recursos e reduzir a pegada de carbono. O Topbus representa uma inovação nesse contexto, oferecendo uma forma eficiente de se locomover. Garante uma experiência personalizada, confortável e um preço justo, contribuindo assim para um futuro mais sustentável. É uma experiência ainda mais conveniente, com serviço porta a porta, conforto com veículos climatizados, segurança e atendimento profissional”, destaca João Luis Maciel, gerente de operações do TopBus.

Transporte pet friendly e motoristas treinados

Pensando em proporcionar uma experiência confortável e confiável, o TopBus destaca-se pela formação contínua dos motoristas contratados, garantindo um atendimento seguro e profissional. Além disso, o serviço é pet friendly, permitindo o transporte de animais de estimação de pequeno porte, desde que estejam em caixas apropriadas.

Facilidade no pagamento

O TopBus oferece diferentes opções de pagamento, como cartões de crédito, pix, bilhete único, carteira de estudante, vale-transporte e LiberMulti, ampliando as possibilidades para o usuário. Para o uso de cartões, é necessário que estejam cadastrados com CPF e possuam saldo disponível.

Cobertura e acesso ao aplicativo

Os bairros atendidos incluem: Aerolândia, Aeroporto, Aldeota, Amadeu Furtado, Bairro de Fátima, Bairro Ellery, Benfica, Cidade 2000, Cocó, Damas, De Lourdes, Dionísio Torres, Farias Brito, Guararapes, Jardim América, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, Meireles, Monte Castelo, Montese, Papicu, Parangaba, Parquelândia, Praia de Iracema, Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape e Varjota.

O serviço pode ser acessado ao baixar o aplicativo na Apple Store ou Play Store. Após realizar o download, é necessário acessar o botão “Cadastre-se” na tela inicial e preencher as informações requisitadas para concluir o cadastro. Com isso, já é possível começar a utilizar o TopBus.

Mais informações:

Site: topbusmais.com.br

Instagram: @topbusmais