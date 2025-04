Tombamento de postes bloqueia faixas e deixa tráfego intenso na avenida Washington Soares, em Fortaleza

Diversos motoristas e motociclistas enfrentaram um tráfego intenso, desde o com na manhã desta terça-feira (1º) na Avenida Washington Soares, em Fortaleza. O engarramento foi causado devido à queda de dois postes, que obstruem parte da via, conforme informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE).

Em nota, o órgão afirmou que, no sentido Interior/Capital, duas faixas estão interditadas, restando apenas uma faixa liberada para a passagem de veículos.

Leitores do Diário do Nordeste disseram ter passado pelo engarrafamento por volta das 8h, próximo à Universidade de Fortaleza (Unifor). Por conta do tráfego intenso, alguns deles permaneceram durante pelo menos 40 minutos na via.

Segundo o BPRE, equipes estão no local orientando o trânsito e aguardando a chegada da distribuidora de energia Enel para a remoção dos postes e normalização do fluxo viário. Não há registro de pessoas feridas.