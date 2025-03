Homem desaparece durante pesca em praia de Fortim, no Litoral Oeste; Capitania faz buscas

Um dos tripulantes de uma embarcação que realizava pesca submarina a cerca de 24 quilômetros da Praia de Pontal do Maceió, em Fortim (Litoral Oeste), desapareceu no último sábado (29). Segundo a Capitania dos Portos do Ceará, o homem, que não teve a identidade divulgada, estava em uma embarcação do tipo "paquete", que levava o nome "Pinto".

Em nota, divulgada nesse domingo (30), a Capitania aponta que a Marinha do Brasil iniciou uma operação de busca e salvamento, coordenada pelo Salvamar Nordeste, com a participação de equipes da Capitania dos Portos do Ceará e da Agência da Capitania dos Portos em Aracati.

Veja também Ceará Supermercado vende ovos por R$ 8,99 e atrai dezenas de clientes em Fortaleza; veja vídeo Ceará Alunos encontram larvas em almoço de escola estadual em Fortaleza; Seduc diz que notificou fornecedor

Além disso, a operação contou com o emprego do Navio Patrulha “Guaíba”, subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste.

Outra ação diante do desaparecimento teria sido a emissão do Aviso-Rádio Náutico, assim como o acionamento do Plano de Auxílio Mútuo para contato com a comunidade marítima.

Até a manhã desta segunda-feira (31) o caso seguia sem atualizações, com a realização de buscas no local por meio da a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).