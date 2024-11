Com foco no transporte sustentável, TopBus expande áreas de cobertura em Fortaleza

O TopBus, aplicativo de transporte coletivo sob demanda, amplia sua cobertura em Fortaleza. Desde esta segunda-feira, 11, o serviço passou a atender áreas dos bairros Henrique Jorge e Seis Bocas, além das proximidades do Terminal Antônio Bezerra, Hospital Unimed, Ministério Público do Ceará e Colégio Cívico Militar.

Com uma presença consolidada em 33 bairros da capital cearense, a empresa oferece uma alternativa prática e eficiente para a locomoção urbana. Diferentemente de outros serviços de transporte por aplicativo, o TopBus aceita diversos métodos de pagamento, incluindo cartões de transporte, cartão de crédito e Pix, garantindo uma experiência acessível e segura para seus usuários.

Ademais, há o diferencial da flexibilidade nas viagens, que podem ser compartilhadas por até 13 passageiros. Assim, clientes conseguem embarcar sozinhos ou acompanhados, demonstrando que o serviço se adapta conforme a necessidade.

João Luis Maciel, gerente de operações do TopBus, destaca que todos os motoristas do aplicativo são registrados e treinados. Além disso, o aplicativo fornece total assistência em caso de ocorrências ao longo do trajeto. "O TopBus oferece segurança e respaldo. O usuário sabe exatamente quem é o condutor do veículo, pode contar com a central de atendimento caso passe por qualquer situação desconfortável ou esqueça algo no veículo. Ele tem a certeza de viajar em um transporte limpo, com ar-condicionado ligado e o motorista prudente. A segurança é um diferencial essencial para nós”, afirma o profissional.

Facilidade no pagamento e descontos

O TopBus apresenta diferentes opções de pagamento, como cartões de crédito, Pix, bilhete único, carteira de estudante, vale-transporte e LiberMulti, ampliando as possibilidades para o usuário. Em relação ao uso de cartões, é necessário que estejam cadastrados com CPF e possuam saldo disponível.

Os pagamentos com pix possuem desconto de 20%, o que é aplicado de maneira automática, sem necessidade de cupons.

Cobertura e acesso ao aplicativo

Os bairros atendidos incluem: Aerolândia, Aeroporto, Aldeota, Amadeu Furtado, Bairro de Fátima, Bairro Ellery, Benfica, Cidade 2000, Cocó, Damas, De Lourdes, Dionísio Torres, Farias Brito, Guararapes, Jardim América, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, Meireles, Monte Castelo, Montese, Papicu, Parangaba, Parquelândia, Praia de Iracema, Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape e Varjota, além de trechos do Henrique Jorge e Seis Bocas.

O serviço pode ser acessado ao baixar o aplicativo na Apple Store ou Play Store. Depois de realizar o download, é necessário acessar o botão “Cadastre-se” na tela inicial e preencher as informações requisitadas para concluir o cadastro. Com isso, já é possível começar a utilizar o TopBus.

Mais informações:

Site: topbusmais.com.br

Instagram: @topbusmais