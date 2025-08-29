Diário do Nordeste
Prefeitura de Fortaleza convoca 411 aprovados no concurso da extinta Fagifor

A maioria das convocações foi para o cargo de técnico de enfermagem, com mais de 200 aprovados

Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Uma profissional de saúde próximo a um leito de UTI
Legenda: A Fagifor seria responsável, de forma gradual, pela gestão de hospitais da Secretaria Municipal de Saúde
Foto: José Leomar

A Prefeitura de Fortaleza convocou 411 aprovados em diversos cargos no concurso da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor). A decisão consta no Diário Oficial do Município dessa quinta-feira (28), e foi repercutida pela secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo nesta sexta-feira (29). 

"Mais um compromisso concretizado para a melhoria da saúde da população. Seguiremos agora na preparação da posse e acolhimento", anunciou a titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). 

Os profissionais serão alocados conforme a demanda necessária em unidades rede de atenção municipal. 

O anúncio da convocação foi feito há um mês, no dia 28 de julho, em evento no Paço Municipal com o prefeito Evandro Leitão. O chamamento foi organizado para diminuir a defasagem de profissionais na rede de saúde. 

A maioria das convocações foi para o cargo de técnico de enfermagem, com mais de 200 aprovados. Há ainda vagas de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, técnico em radiologia, técnico em saúde bucal e técnico de laboratório de análises clínicas, entre outros. 

Extinção da Fagifor 

Criada em 2014, a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) teve sua extinção aprovada em março deste ano pela Câmara de Vereadores (CMFor). O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), justificou a exclusão da entidade na reforma administrativa e disse que ao órgão não estava funcionando como planejado inicialmente.

“A Fagifor, na sua concepção, acredito eu, deve até ter sido uma boa ideia, mas do jeito que ela estava efetivamente funcionando, não estava tendo o resultado que a população e nós queríamos”, disse.

Em 2024, a Fagifor realizou um concurso para o provimento de 2.241 vagas, incluindo cargos de assistente social, educador físico, cirurgião-dentista, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta e médico. Para o nível médio, o concurso contemplou, entre outros, os cargos de auxiliar de enfermagem, condutor socorrista e técnico em radiologia.

Segundo a Prefeitura, todos os aprovados serão convocados e alocados. Entretanto, não serão mais regime de CLT, e sim, estatutário. 

 

