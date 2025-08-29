Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Escrito por
e
Segurança
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza
Legenda: Reforço de policiamento ocorrerá em todo o Ceará, mas principalmente na Capital cearense, onde há intensificação de conflitos entre o crime organizado
Foto: Kid Júnior

Um reforço operacional de 752 policiais, 195 viaturas e 110 motocicletas foi acionado pelo Governo do Ceará nesta sexta-feira (29) após a intensificação de conflitos entre facções criminosas, que fizeram escolas serem fechadas nos bairros Vicente Pinzón e Papicu, em Fortaleza. Levantamentos dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) subsidiaram onde agir e apontaram que a escalada de violência na região exige ações mais enérgicas. 

O governador Elmano de Freitas acompanhou a saída da operação, no fim da tarde, na Praia do Futuro. Ele informou que o incremento no policiamento visa garantir a proteção da população, que está no meio dos confrontos entre os grupos criminosos. A mais recente disputa entre o crime organizado, que se acirrou nos últimos três meses, envolve membros das facções Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV). 

"O momento é de reforço operacional. Policial na rua, policial para investigar, para agir e para enfrentar o crime e garantir a tranquilidade e a segurança do nosso povo", pontuou o governador. 

Segundo o chefe do executivo estadual, a Inteligência da SSPDS também está focada em trocar informações com as secretarias de segurança de outros estados, pois as organizações criminosas têm lideranças espalhadas pelo Brasil, mandando na disputa de territórios aqui no Ceará

Veja também

teaser image
Ceará

Escolas afetadas por disputa de facções em Fortaleza terão Guarda na porta e são orientadas a retomar aulas

teaser image
Ceará

Disputa entre facções afeta funcionamento de creches e escolas em bairros de Fortaleza

teaser image
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

109 prisões desde julho 

O secretário da Segurança, Roberto Sá, indicou que as lideranças que não estão no Ceará já foram identificadas. "Sabemos onde estão, e se botarem o pé no Ceará, serão presos imediatamente. Algumas lideranças que estão fora continuam determinando a ocorrência de crimes no Ceará". 

O titular da SSPDS pontuou que ações contínuas têm sido feitas no Vicente Pinzón e região, que resultaram, desde julho, em 109 prisões e 54 armas de fogo apreendidas: "São quase duas prisões e uma arma de fogo apreendida por dia. Estamos identificando e prendendo as pessoas envolvidas nesse conflito". 

Segurança nas escolas

Nesta sexta, a Prefeitura de Fortaleza definiu que a Guarda Municipal vai atuar no entorno das creches e escolas afetadas na disputa entre as facções na região do Vicente Pinzón. As aulas devem retornar na próxima segunda-feira (1º), com segurança na porta.

A informação é de que pelo menos 16 escolas e creches situadas na região tiveram a rotina alterada pela violência. 

Assuntos Relacionados
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza
Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
Há 8 minutos
Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Trabalhador levou socos e chutes por mais de dois minutos durante atendimento

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cena com várias pessoas e uma motocicleta ao redor de uma estrutura de lâmpada, à noite.
Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto mostra o senador Cid Gomes após ser baleado, cercado por outras pessoas e veículos, no motim de policiais militares em Sobral, em fevereiro de 2020
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

O movimento dos policiais em Sobral resultou no ataque a tiros ao senador Cid Gomes. A Controladoria Geral de Disciplina concluiu que as provas eram insuficientes para condenar os PMs

Messias Borges
29 de Agosto de 2025
Cartões e cheques apreendidos com grupo criminoso
Segurança

PF desarticula grupo que emitiu 336 cartões de crédito da Caixa de forma fraudulenta

Mais de R$ 500 mil foram movimentados pela quadrilha

Redação
29 de Agosto de 2025
Pilar com cartaz no TJ-CE e dois homens ao fundo, desfocados e andando. Imagem usada em matéria sobre o depoimento de PM que nega ao júri participação na Chacina do Curió
Segurança

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
28 de Agosto de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Segurança

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram o carro de um advogado, um Peugeot 208 azul, sendo perseguido por um Fiat Mobi branco, utilizado pelos criminosos, nas ruas de Fortaleza, antes de um duplo homicídio
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

Dois clientes do advogado também foram baleados, na ação criminosa. Um deles morreu e o outro, sobreviveu. A dupla teria sido solta após pagamento de propina a policiais militares, segundo a investigação

Messias Borges
28 de Agosto de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos
Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa
27 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro
Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo
27 de Agosto de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim
Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação
27 de Agosto de 2025
Prisão de homem em Acopiara
Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação
27 de Agosto de 2025
dhpp morte feminicidio vitima paulada corpo queimado investigacao
Segurança

Agricultor é condenado por matar ex-namorada a pauladas e queimar corpo da vítima no Ceará

O corpo foi enterrado no quintal da casa do acusado, preso dias após o assassinato

Emanoela Campelo de Melo
27 de Agosto de 2025
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges
27 de Agosto de 2025
juri curio chacina messejana mortos julgamento tjce forum clovis bevilaqua
Segurança

Terceiro dia do 4º júri da Chacina do Curió segue com depoimentos de testemunhas de defesa

As duas primeiras testemunhas convocadas pela defesa dos 7 PMs réus eram lotadas na Ciops na época da chacina

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto de adolescente que levou golpe de chave de fenda de namorado
Segurança

Adolescente grávida é agredida com chave de fenda por namorado em Quixeramobim, no Ceará

A jovem foi atingida com golpes no último domingo e segue internada nesta terça-feira (26)

Redação
26 de Agosto de 2025
Banners e faixas de protesto contra a violência e a injustiça, exibidas em uma grade de ferro na rua, com árvores ao fundo e um prédio ao fundo em uma manhã ensolarada
Segurança

Quarto júri da Chacina do Curió: segundo dia é marcado por depoimento de testemunhas de defesa

Os réus acompanharam a sessão em uma sala reservada, por videoconferência, a pedido da defesa

Messias Borges e Paulo Roberto Maciel*
26 de Agosto de 2025