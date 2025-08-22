Trio é preso por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza

Três homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (22). A captura foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM).

Na ação, segundo a polícia, foi apreendida uma pistola. Conforme a PMCE, a operação ocorreu durante um patrulhamento.

Os agentes abordaram o trio na esquina das ruas Trajano de Medeiros e Josias Paulo de Souza. Houve registro de ferimento por disparo de arma de fogo nas proximidades do local instantes antes.

A pistola apreendida estava sem munição. Os três suspeitos foram encaminhados ao 9º Distrito Policial, onde foi feita a autuação por tentativa de homicídio.

Veja também Segurança Duas crianças e uma mulher são baleadas no Vicente Pinzón; homem também foi ferido e acabou preso Segurança Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Antecedentes criminais

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os homens envolvidos na ação possuem passagem pela polícia: o suspeito de 32 anos tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal e crime contra a paz pública; o homem de 28 anos por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, estelionato e receptação; e o outro envolvido, de 22 anos, por roubo.

Já a vítima dos disparos possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.