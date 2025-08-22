Trio é preso por tentativa de homicídio no Vicente Pinzón, em Fortaleza
Homens envolvidos na ação possuem passagens pela polícia
Três homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (22). A captura foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM).
Na ação, segundo a polícia, foi apreendida uma pistola. Conforme a PMCE, a operação ocorreu durante um patrulhamento.
Os agentes abordaram o trio na esquina das ruas Trajano de Medeiros e Josias Paulo de Souza. Houve registro de ferimento por disparo de arma de fogo nas proximidades do local instantes antes.
A pistola apreendida estava sem munição. Os três suspeitos foram encaminhados ao 9º Distrito Policial, onde foi feita a autuação por tentativa de homicídio.
Antecedentes criminais
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), os homens envolvidos na ação possuem passagem pela polícia: o suspeito de 32 anos tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, furto, lesão corporal e crime contra a paz pública; o homem de 28 anos por homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, estelionato e receptação; e o outro envolvido, de 22 anos, por roubo.
Já a vítima dos disparos possui antecedentes criminais por tráfico de drogas e roubo.