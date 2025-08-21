Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa

Escrito por
Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Segurança
Foto de itens apreendidos em operação no centro-sul do Ceará
Legenda: Na operação, foram apreendidos celulares, drogas e munições
Foto: Divulgação/PCCE

Uma operação contra o crime organizado na região Centro-Sul do Ceará resultou em 26 mandados de prisão cumpridos nesta quinta-feira (21). Entre os alvos estão donos de supermercados de Iguatu e Fortaleza.

Os comerciantes são suspeitos de utilizar as empresas para lavar dinheiro para a organização criminosa Comando Vermelho (CV). Intitulada "Gladius", a força-tarefa teve mandados cumpridos em Iguatu, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Russas, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). 

pessoas sendo presas em operação da polícia civil no Ceará
Legenda: Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos
Foto: VC Repórter

Iguatu é a cidade com mais suspeitos 

Ao todo, cinco dos mandados de prisão cumpridos foram contra alvos da operação que já estavam em uma unidade prisional. A maioria das prisões foi efetuada em Iguatu, onde ocorreram 12 capturas e um automóvel apreendido. 

Já em Juazeiro do Norte, outros seis mandados de prisão foram cumpridos. Na cidade de Russas, uma prisão foi efetuada e, segundo a PCCE, todos os alvos foram colocados à disposição do Poder Judiciário. 

Segundo uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram emitidos 42 mandados de prisão no total, embora apenas 26 tenham sido cumpridos. Já de busca e apreensão foram cumpridos 46 de 152. Uma segunda fase da operação deve mirar nos suspeitos restantes. 

Entre os presos estão 10 mulheres e 16 homens. Durante a força-tarefa, foram apreendidos 25 aparelhos celulares, drogas, dinheiro em espécies e munições para armas. 

Veja também

teaser image
Segurança

BMW apreendido com traficantes no Aeroporto de Fortaleza vai a leilão

teaser image
Segurança

Cadastro do 'RH' da facção GDE levou à operação contra 139 suspeitos no Ceará e mais três estados

Esquema envolvia imóveis do Minha Casa Minha Vida 

Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, a Operação Gladius surgiu após a prisão de Thiago Oliveira Valentim, o Fumaça, apontado como líder de uma organização criminosa. Com os dados extraídos dos celulares apreendidos com o investigado, a Polícia Civil conseguiu mapear uma rede criminosa. 

No esquema, além dos donos de comércio, estavam mulheres que eram responsáveis pelo controle territorial da região Centro-Sul. A mando de Fumaça, elas escolheriam quem poderia morar no Condomínio Residencial Dom Mauro, um conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida localizado em Vila Gadelha, Iguatu. 

As operações criminosas inclusive tinham conexão internacional, pois um dos alvos, Francisco Williams da Silva, o Will, era responsável por uma remessa de grandes carregamentos de cocaína que vinha do Paraguai para o Ceará. 

Will, que é cearense, foi morto em 12 de julho deste ano na cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, enquanto saía de um supermercado. Conforme as investigações, a morte estaria relacionada as disputas pelo controle do tráfico internacional de drogas nas fronteiras. 

Operação na Região Norte 

Também nesta quarta, uma operação da PCCE cumpriu 17 mandados de prisão na Região Norte do Estado. Os alvos foram um grupo criminoso atuante na cidade de Bela Cruz, no Ceará, mas as ações também ocorriam no Piauí. 

Três homens, entre eles um chefe de organização criminosa investigado há mais de um ano, foram presos em Piauí, após buscarem refúgio. Do território piauiense, um homem de 38 anos tentavam manter o comando de ações criminosas em Bela Cruz, onde foram presas sete pessoas. 

Sete dos 17 mandados de prisão cumpridos foram contra pessoas já recolhidas em unidades prisionais. Três mandados de internação foram cumpridos contra adolescentes. 

"As diligências também possibilitaram a apreensão de entorpecentes, aparelhos celulares, quantias em dinheiro e duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver e munições. Os indivíduos presos responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, tortura, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores", informou a PCCE. 

Assuntos Relacionados
Foto de itens apreendidos em operação no centro-sul do Ceará
Segurança

Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Um total de 26 mandados de prisão foram cumpridos na região Centro-Sul do Ceará, por suspeita de envolvimento com organização criminosa

Matheus Facundo
Há 14 minutos
Drogas apreendidas em Fortaleza
Segurança

Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína ao desembarcar em voo da Latam em Fortaleza

Homem foi detido durante fiscalização de rotina da Polícia Federal

Renato Bezerra
21 de Agosto de 2025
BMW apreendida em poder de traficantes no Aeroporto de Fortaleza
Segurança

BMW apreendido com traficantes no Aeroporto de Fortaleza vai a leilão

A decisão de enviar o veículo para leilão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC)

Emerson Rodrigues
21 de Agosto de 2025
Foto mostra viaturas e policiais que participam da Operação Nocaute V, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira (20)
Segurança

Cadastro do 'RH' da facção GDE levou à operação contra 139 suspeitos no Ceará e mais três estados

A Polícia Civil cumpriu 88 mandados de prisão contra a organização criminosa. A Operação expôs a atuação da facção cearense em outros estados, principalmente no Nordeste

Messias Borges
21 de Agosto de 2025
Fachada do IJF2
Segurança

Criança de 2 anos que morreu após ser levada ao IJF pela mãe não sofria maus-tratos, revela laudo

A menina tinha manchas roxas no corpo decorrentes de uma embolia causada por uma síndrome hemorrágica. À época, a mãe da menina foi acusada de ter envolvimento na morte da filha

Matheus Facundo
20 de Agosto de 2025
Foto de Paulo Henrique Pereira Alves, preso por integrar organização criminosa no Ceará. Ele estava com uma blusa branca, calça preta, cordão, segurando uma bebida e sentado
Segurança

Quem são o influencer do CV e o comparsa presos por ameaçar comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza

A dupla, detida na última terça-feira (19), estaria tentando monopolizar o fornecimento de água de coco e outras bebidas, na região

Messias Borges
20 de Agosto de 2025
Câmeras de segurança mostram uma cena de emergência com várias viaturas policiais e policiais civis em uma operação noturna na rua, com iluminação de sinais de emergência.
Segurança

Polícia Civil pede bloqueio de R$ 13,9 milhões de integrantes de facção criminosa, no Ceará

Medidas fazem parte da quinta fase da Operação Nocaute, que também resultou na prisão de 88 suspeitos.

Redação
20 de Agosto de 2025
jaqueta, celulares, armas e munições foram apreendidos com o suspeitos por policiais militares
Segurança

‘Disciplina’ da facção Comando Vermelho resulta em mortes e tortura transmitida ao vivo no Interior do Ceará

Três pessoas foram presas pelos crimes, inclusive uma mulher grávida de 7 meses, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico

Emerson Rodrigues
20 de Agosto de 2025
Imagem do TJCE para matéria sobre ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes
Segurança

Ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes

Luiz Carlos Pereira, conhecido como "Lula Olegário", usava as redes sociais para atrair vítimas e chegou a participar de eventos sobre proteção à infância

Beatriz Rabelo
19 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra adolescente sendo agredida em festa em Milagres, no Ceará
Segurança

Adolescente de 15 anos é agredida por duas pessoas durante festa em Milagres, Interior do Ceará

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa

Redação
19 de Agosto de 2025
Foto onde aparece um martelo de juiz onde aparece uma bandeira LGBT ao fundo
Segurança

Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará

O condenado publicou mensagens pejorativas e preconceituosas contra homens gays da cidade de Jardim, na região do Cariri

Matheus Facundo
19 de Agosto de 2025
Foto mostra um vendedor de água de coco recebendo cocos de um fornecedor, na Beira-Mar, em Fortaleza
Segurança

Polícia investiga ameaças de facção a vendedores de água de coco e bebidas na Beira-Mar, em Fortaleza

Dois suspeitos de integrar organização criminosa e cometer extorsões foram detidos e levados a delegacia, na tarde desta terça-feira (19)

Messias Borges
19 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram momento em que procurador de Milagres empurra mulher durante festa no município
Segurança

Procurador suspeito de empurrar mulher em festa renuncia ao cargo e é exonerado em Milagres, no CE

Profissional justificou que deixa a função para se dedicar integralmente à defesa no caso

Carol Melo
19 de Agosto de 2025
vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza
Segurança

Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região

Emerson Rodrigues
19 de Agosto de 2025
Elmano e secretário de segurança visitando fábrica dos blindados
Segurança

136 viaturas blindadas das polícias do Ceará devem chegar em novembro, afirma Elmano

O investimento para este primeiro lote de veículos é de R$ 24.977.384,64

Bergson Araujo Costa
18 de Agosto de 2025
Colagem mostra, à esquerda, homem preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de furtar equipamentos de empresas de provedores de internet e, à direita, objetos furtados em ações criminosas em Icó e de Iguatu
Segurança

Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará

Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas

Carol Melo
18 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram um veículo Peugeot 208 azul sendo perseguido por um Fiat Mobi branco antes de um duplo homicídio em Fortaleza
Segurança

Advogado foi assassinado em Fortaleza após negociar soltura de clientes com PMs, dizem testemunhas

Um cliente do advogado foi morto a tiros e outro ficou ferido, na ação criminosa. Um suspeito de participar do crime foi preso em flagrante, no último sábado (16)

Messias Borges
18 de Agosto de 2025
Policia Civil
Segurança

Motociclistas usavam perfis fakes nos aplicativos 99 e Uber para aumentar preços no CE, diz Polícia

Suspeitos podem responder por crimes de extorsão e associação criminosa

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto genérica de policiais civis em operação. Na imagem, aparecem dois policiais, vestindo coletes balísticos, de costas, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará
Segurança

15 condutores são presos por realizar corridas 'fakes' em aplicativos para aumentar preços no Ceará

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
18 de Agosto de 2025
A soma de quase meio milhão de reais foi apreendida em 2020 com Hugo Agenor dos Santos Dias e a esposa dele, Juliana dos Santos Nunes, no Paraná
Segurança

Quase meio milhão de reais de esquema ligado à máfia sérvia e ao PCC será transferido para a Justiça do Ceará

No entendimento das autoridades judiciárias, o dinheiro está vinculado a inquéritos sobre o transporte internacional de cocaína por rotas marítimas, envolvendo integrantes do PCC e membros da máfia Sérvia

Emerson Rodrigues
18 de Agosto de 2025