Donos de supermercados no CE estão entre 26 alvos da Polícia por suspeita de lavagem de dinheiro para o CV

Uma operação contra o crime organizado na região Centro-Sul do Ceará resultou em 26 mandados de prisão cumpridos nesta quinta-feira (21). Entre os alvos estão donos de supermercados de Iguatu e Fortaleza.

Os comerciantes são suspeitos de utilizar as empresas para lavar dinheiro para a organização criminosa Comando Vermelho (CV). Intitulada "Gladius", a força-tarefa teve mandados cumpridos em Iguatu, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Russas, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Legenda: Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos Foto: VC Repórter

Iguatu é a cidade com mais suspeitos

Ao todo, cinco dos mandados de prisão cumpridos foram contra alvos da operação que já estavam em uma unidade prisional. A maioria das prisões foi efetuada em Iguatu, onde ocorreram 12 capturas e um automóvel apreendido.

Já em Juazeiro do Norte, outros seis mandados de prisão foram cumpridos. Na cidade de Russas, uma prisão foi efetuada e, segundo a PCCE, todos os alvos foram colocados à disposição do Poder Judiciário.

Segundo uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram emitidos 42 mandados de prisão no total, embora apenas 26 tenham sido cumpridos. Já de busca e apreensão foram cumpridos 46 de 152. Uma segunda fase da operação deve mirar nos suspeitos restantes.

Entre os presos estão 10 mulheres e 16 homens. Durante a força-tarefa, foram apreendidos 25 aparelhos celulares, drogas, dinheiro em espécies e munições para armas.

Esquema envolvia imóveis do Minha Casa Minha Vida

Conforme apurado pelo Diário do Nordeste, a Operação Gladius surgiu após a prisão de Thiago Oliveira Valentim, o Fumaça, apontado como líder de uma organização criminosa. Com os dados extraídos dos celulares apreendidos com o investigado, a Polícia Civil conseguiu mapear uma rede criminosa.

No esquema, além dos donos de comércio, estavam mulheres que eram responsáveis pelo controle territorial da região Centro-Sul. A mando de Fumaça, elas escolheriam quem poderia morar no Condomínio Residencial Dom Mauro, um conjunto habitacional do Minha Casa, Minha Vida localizado em Vila Gadelha, Iguatu.

As operações criminosas inclusive tinham conexão internacional, pois um dos alvos, Francisco Williams da Silva, o Will, era responsável por uma remessa de grandes carregamentos de cocaína que vinha do Paraguai para o Ceará.

Will, que é cearense, foi morto em 12 de julho deste ano na cidade de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, enquanto saía de um supermercado. Conforme as investigações, a morte estaria relacionada as disputas pelo controle do tráfico internacional de drogas nas fronteiras.

Operação na Região Norte

Também nesta quarta, uma operação da PCCE cumpriu 17 mandados de prisão na Região Norte do Estado. Os alvos foram um grupo criminoso atuante na cidade de Bela Cruz, no Ceará, mas as ações também ocorriam no Piauí.

Três homens, entre eles um chefe de organização criminosa investigado há mais de um ano, foram presos em Piauí, após buscarem refúgio. Do território piauiense, um homem de 38 anos tentavam manter o comando de ações criminosas em Bela Cruz, onde foram presas sete pessoas.

Sete dos 17 mandados de prisão cumpridos foram contra pessoas já recolhidas em unidades prisionais. Três mandados de internação foram cumpridos contra adolescentes.

"As diligências também possibilitaram a apreensão de entorpecentes, aparelhos celulares, quantias em dinheiro e duas armas de fogo, sendo uma pistola e um revólver e munições. Os indivíduos presos responderão pelos crimes de integrar organização criminosa, tortura, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores", informou a PCCE.