Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

BMW apreendido com traficantes no Aeroporto de Fortaleza vai a leilão

A decisão de enviar o veículo para leilão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC)

Escrito por
Emerson Rodrigues emerson.rodrigues@svm.com.br
Segurança
BMW apreendida em poder de traficantes no Aeroporto de Fortaleza
Legenda: O veículo foi avaliado em R$ 62.250,00. O Ministério Público considerou a avaliação "plenamente viável", dada a condição do automóvel.
Foto: Divulgação

De reluzente símbolo de status a um veículo avariado pelo tempo em um pátio policial, o outrora luxuoso BMW 320i GT, branco, ano 2015/2016, teve seu destino selado: será leiloado no próximo dia 26 de agosto. O carro, apreendido há quase cinco anos com um grupo criminoso ligado ao tráfico interestadual de drogas, é parte de um esforço da Justiça para reverter bens da criminalidade em favor do Estado, antes que o luxo vire sucata. 

A história do BMW passou a ser de interesse da Polícia em maio de 2020. Foi nessa ocasião que o veículo foi apreendido durante a prisão em flagrante de José Vitor Bacelar Rodrigues, Kalil Waquim Figueiredo Oliveira, Osama Ahmad Mah'D Suleiman Mohammed, Maiara Rufino de Sena, Maria Clara Lima de Sousa, Sávio Ricelli e Silva Monção e Helder Costa de Alencar, em uma operação da Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Fortaleza.  

Veja também

teaser image
Segurança

‘Disciplina’ da facção Comando Vermelho resulta em mortes e tortura transmitida ao vivo no Interior do Ceará

teaser image
Segurança

Quem são o influencer do CV e o comparsa presos por ameaçar comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza

Em poder dos detidos foram encontrados 10kg de droga. Durante a instrução do processo, as autoridades afirmaram ter ficado comprovado que os acusados faziam transporte de drogas constantemente e se associaram para cometer o crime. 

O grupo foi condenado em primeira instância da Justiça estadual por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Desde a apreensão, o carro permaneceu sob a custódia da Polícia Federal. Inicialmente ficou guardado em um pátio em Fortaleza e, posteriormente, em outro galpão no município de Eusébio. 

A urgência do leilão 

O pedido para que a BMW fosse a leilão partiu da Polícia Federal. A Instituição alegou que os pátios de veículos apreendidos estavam superlotados e que a maioria desses bens, "expostos ao ar livre, sofria depreciação natural e perda de valor econômico devido à ação do tempo e das intempéries".  

O Ministério Público do Ceará (MPCE) endossou o pedido e reforçou que o Estado, na maioria das vezes, não possui estrutura adequada para manter a qualidade dos bens apreendidos.  

Mesmo antes do julgamento dos recursos dos condenados em 1ª Instância e do trânsito em julgado do caso, a decisão de enviar a BMW para leilão, conhecida como alienação antecipada, foi tomada pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC). O artigo 144-A do Código de Processo Penal e o 61, § 1°, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), prevê a medida para preservar o valor dos bens sujeitos a deterioração ou depreciação, ou quando há dificuldade de manutenção. 

Estado ruim de conservação 

Um laudo de avaliação mercadológica, realizado em setembro de 2023 por um leiloeiro oficial credenciado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) revelou o estado lamentável da BMW. O documento classificou o veículo como em "ruim estado de conservação". Entre os danos constatados após quase três anos de exposição, estão: 

• Pintura "queimada" em vários pontos. 

• Para-choque dianteiro danificado e raspado. 

• Pneus e borrachas dos vidros ressecados. 

• Ausência de estepe e chaves de roda. 

• Bancos mofados devido à umidade. 

• Painel e direção danificados, e tela retrátil "totalmente danificada" pela exposição direta ao sol. 

Apesar dos problemas, o veículo foi avaliado em R$ 62.250,00. O Ministério Público considerou a avaliação "plenamente viável", dada a condição do automóvel. O valor de revenda de um BMW 320i GT 2015 varia, mas a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) indica um valor médio de R$ 101.689.

Busca pela proprietária 

No entanto, até que o veículo fosse disponibilizado para ir a leilão, muitos desafios burocráticos precisaram ser enfrentados. O primeiro deles foi a intimação da proprietária legal.

Embora Kalil Waquim Figueredo Oliveira tenha sido flagrado dirigindo o veículo, a proprietária registrada é uma mulher (identidade preservada, pois ela não foi indiciada e nem denunciada no processo).  

Foram feitas diversas tentativas de encontrar a mulher e fazer a notificação. Com um endereço fornecido pelo MP em Natal, no Rio Grande do Norte, uma carta precatória foi expedida em julho de 2024. No entanto, o oficial de Justiça em Natal confirmou que ela não residia no imóvel e não constava na lista de moradores. 

Veja também

teaser image
Segurança

Motociclistas usavam perfis fakes nos aplicativos 99 e Uber para aumentar preços no CE, diz Polícia

teaser image
Segurança

Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

Um novo endereço em Parnamirim, também no Rio Grande do Norte, assim como telefones de contato foram fornecidos em janeiro de 2025. Mais uma carta precatória foi enviada, mas o mandado de intimação eletrônico e por telefone não foi cumprido, pois os contatos não confirmaram a identidade da proprietária e o endereço físico não possuía número de imóvel. 

Diante das tentativas frustradas e do esgotamento das fontes de pesquisa de endereços e contatos, a Justiça determinou que a intimação da então proprietária fosse feita por edital público. O edital foi publicado em junho deste ano no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), com um prazo de 20 dias, mas a proprietária não se manifestou. 

Leilão agendado 

Com a homologação do valor de avaliação e a ausência de manifestação da proprietária, o leilão eletrônico foi oficialmente agendado (confira as datas no fim do texto). O leilão será conduzido pelo Instituto Hasta Pública, por meio do site www.hastapublica.com.br. 

As datas para o pregão são: 

Primeiro Leilão: Início às 16h do dia 26 de agosto de 2025 e término às 16h do dia 2 de setembro de 2025. O bem será vendido pelo maior lance, a partir do valor de avaliação. 

Segundo Leilão: Caso não haja lances no primeiro, o leilão seguirá sem interrupção até as 16h do dia 9 de setembro de 2025, onde a venda ocorrerá pelo maior lance oferecido, desde que não seja inferior a 80% do valor de avaliação. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Drogas apreendidas em Fortaleza
Segurança

Passageiro é preso com 13,3 kg de cocaína ao desembarcar em voo da Latam em Fortaleza

Homem foi detido durante fiscalização de rotina da Polícia Federal

Renato Bezerra
Há 13 minutos
BMW apreendida em poder de traficantes no Aeroporto de Fortaleza
Segurança

BMW apreendido com traficantes no Aeroporto de Fortaleza vai a leilão

A decisão de enviar o veículo para leilão é da Vara de Delitos de Organizações Criminosas (VDOC)

Emerson Rodrigues
Há 1 hora
Foto mostra viaturas e policiais que participam da Operação Nocaute V, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira (20)
Segurança

Cadastro do 'RH' da facção GDE levou à operação contra 139 suspeitos no Ceará e mais três estados

A Polícia Civil cumpriu 88 mandados de prisão contra a organização criminosa. A Operação expôs a atuação da facção cearense em outros estados, principalmente no Nordeste

Messias Borges
21 de Agosto de 2025
Fachada do IJF2
Segurança

Criança de 2 anos que morreu após ser levada ao IJF pela mãe não sofria maus-tratos, revela laudo

A menina tinha manchas roxas no corpo decorrentes de uma embolia causada por uma síndrome hemorrágica. À época, a mãe da menina foi acusada de ter envolvimento na morte da filha

Matheus Facundo
20 de Agosto de 2025
Foto de Paulo Henrique Pereira Alves, preso por integrar organização criminosa no Ceará. Ele estava com uma blusa branca, calça preta, cordão, segurando uma bebida e sentado
Segurança

Quem são o influencer do CV e o comparsa presos por ameaçar comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza

A dupla, detida na última terça-feira (19), estaria tentando monopolizar o fornecimento de água de coco e outras bebidas, na região

Messias Borges
20 de Agosto de 2025
Câmeras de segurança mostram uma cena de emergência com várias viaturas policiais e policiais civis em uma operação noturna na rua, com iluminação de sinais de emergência.
Segurança

Polícia Civil pede bloqueio de R$ 13,9 milhões de integrantes de facção criminosa, no Ceará

Medidas fazem parte da quinta fase da Operação Nocaute, que também resultou na prisão de 88 suspeitos.

Redação
20 de Agosto de 2025
jaqueta, celulares, armas e munições foram apreendidos com o suspeitos por policiais militares
Segurança

‘Disciplina’ da facção Comando Vermelho resulta em mortes e tortura transmitida ao vivo no Interior do Ceará

Três pessoas foram presas pelos crimes, inclusive uma mulher grávida de 7 meses, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico

Emerson Rodrigues
20 de Agosto de 2025
Imagem do TJCE para matéria sobre ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes
Segurança

Ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes

Luiz Carlos Pereira, conhecido como "Lula Olegário", usava as redes sociais para atrair vítimas e chegou a participar de eventos sobre proteção à infância

Beatriz Rabelo
19 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra adolescente sendo agredida em festa em Milagres, no Ceará
Segurança

Adolescente de 15 anos é agredida por duas pessoas durante festa em Milagres, Interior do Ceará

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa

Redação
19 de Agosto de 2025
Foto onde aparece um martelo de juiz onde aparece uma bandeira LGBT ao fundo
Segurança

Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará

O condenado publicou mensagens pejorativas e preconceituosas contra homens gays da cidade de Jardim, na região do Cariri

Matheus Facundo
19 de Agosto de 2025
Foto mostra um vendedor de água de coco recebendo cocos de um fornecedor, na Beira-Mar, em Fortaleza
Segurança

Polícia investiga ameaças de facção a vendedores de água de coco e bebidas na Beira-Mar, em Fortaleza

Dois suspeitos de integrar organização criminosa e cometer extorsões foram detidos e levados a delegacia, na tarde desta terça-feira (19)

Messias Borges
19 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram momento em que procurador de Milagres empurra mulher durante festa no município
Segurança

Procurador suspeito de empurrar mulher em festa renuncia ao cargo e é exonerado em Milagres, no CE

Profissional justificou que deixa a função para se dedicar integralmente à defesa no caso

Carol Melo
19 de Agosto de 2025
vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza
Segurança

Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região

Emerson Rodrigues
19 de Agosto de 2025
Elmano e secretário de segurança visitando fábrica dos blindados
Segurança

136 viaturas blindadas das polícias do Ceará devem chegar em novembro, afirma Elmano

O investimento para este primeiro lote de veículos é de R$ 24.977.384,64

Bergson Araujo Costa
18 de Agosto de 2025
Colagem mostra, à esquerda, homem preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de furtar equipamentos de empresas de provedores de internet e, à direita, objetos furtados em ações criminosas em Icó e de Iguatu
Segurança

Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará

Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas

Carol Melo
18 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram um veículo Peugeot 208 azul sendo perseguido por um Fiat Mobi branco antes de um duplo homicídio em Fortaleza
Segurança

Advogado foi assassinado em Fortaleza após negociar soltura de clientes com PMs, dizem testemunhas

Um cliente do advogado foi morto a tiros e outro ficou ferido, na ação criminosa. Um suspeito de participar do crime foi preso em flagrante, no último sábado (16)

Messias Borges
18 de Agosto de 2025
Policia Civil
Segurança

Motociclistas usavam perfis fakes nos aplicativos 99 e Uber para aumentar preços no CE, diz Polícia

Suspeitos podem responder por crimes de extorsão e associação criminosa

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto genérica de policiais civis em operação. Na imagem, aparecem dois policiais, vestindo coletes balísticos, de costas, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará
Segurança

15 condutores são presos por realizar corridas 'fakes' em aplicativos para aumentar preços no Ceará

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
18 de Agosto de 2025
A soma de quase meio milhão de reais foi apreendida em 2020 com Hugo Agenor dos Santos Dias e a esposa dele, Juliana dos Santos Nunes, no Paraná
Segurança

Quase meio milhão de reais de esquema ligado à máfia sérvia e ao PCC será transferido para a Justiça do Ceará

No entendimento das autoridades judiciárias, o dinheiro está vinculado a inquéritos sobre o transporte internacional de cocaína por rotas marítimas, envolvendo integrantes do PCC e membros da máfia Sérvia

Emerson Rodrigues
18 de Agosto de 2025
Imagens de um residencial
Segurança

Operação policial em Maranguape resulta em 14 prisões sábado e segue neste domingo; veja detalhes

Quatro armas de fogo foram apreendidas

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025