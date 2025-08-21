Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cadastro do 'RH' da facção GDE levou a operação contra 139 suspeitos no Ceará e mais três estados

A Polícia Civil cumpriu 88 mandados de prisão contra a organização criminosa. A Operação expôs a atuação da facção cearense em outros estados, principalmente no Nordeste

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
Foto mostra viaturas e policiais que participam da Operação Nocaute V, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira (20)
Legenda: Mais de 200 policiais civis participaram do cumprimento de ordens judiciais na Operação Nocaute V, no Ceará, Piauí, Maranhão e Distrito Federal
Foto: Divulgação/ PCCE

A Operação Nocaute V, deflagrada nesta quarta-feira (20), foi originada pela descoberta de um cadastro de membros da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), feita pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) há cerca de 10 meses. O banco de dados se assemelhava a um cadastro de funcionários mantido pelos Recursos Humanos de uma empresa, segundo os investigadores.

139
suspeitos foram identificados e tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça Estadual. Em grupos da rede social WhatsApp, os criminosos compartilhavam dados como nome completo, foto, "vulgo" (apelido), data de nascimento, "quebrada" (área de atuação), "padrinho" (quem o apadrinhou na facção), tempo de atuação e especialidade (quais crimes costuma cometer).

"Cada um tinha o seu cadastro com foto, nome, apelido, tempo no crime, padrinho, bairro, 'quebrada', todas essas informações, como se fosse uma empresa mesmo, como se fosse um RH desse grupo criminoso. Foi desarticulada essa organização criminosa, visando não só a prisão desses indivíduos, bem como asfixiar financeiramente esses indivíduos", resumiu o titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), delegado Thiago Salgado.

Até o fim da manhã de quarta (20), a Polícia Civil havia cumprido 88 mandados de prisão - sendo 43 contra suspeitos que estavam em liberdade e 45 contra pessoas que já estavam presas. Isso significa que 51 alvos da Operação continuam a ser procurados e passaram a ser considerados foragidos da Justiça.

A Draco também conseguiu, junto à Justiça Estadual, o bloqueio de até R$ 13,9 milhões das contas bancárias dos suspeitos - sendo até R$ 100 mil por investigado.

Ao cumprir os mandados de busca e apreensão contra os investigados, a Polícia Civil apreendeu mais de 30 aparelhos celulares, que devem ser alvos de extração dos dados, para aprofundar as investigações. Três suspeitos também foram presos em flagrante com drogas, enquanto outro alvo foi detido com uma arma de fogo.

O delegado Thiago Salgado afirma que a Operação Nocaute significa "um golpe certeiro nessas organizações criminosas, que insistem em permanecer aqui no Estado do Ceará, em atuar em diversos crimes violentos, como extorsões, expulsões, ameaças, tráfico de armas, homicídios e tráficos de drogas".

Nas quatro fases anteriores da Operação Nocaute, deflagradas durante o ano de 2025, a Polícia somou mais 53 prisões contra membros de facções criminosas. Com a quinta fase, esse número chega a 141 capturas.

Veja também

teaser image
Segurança

Quem são o influencer do CV e o comparsa presos por ameaçar comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza

teaser image
Segurança

‘Disciplina’ da facção Comando Vermelho resulta em mortes e tortura transmitida ao vivo no Interior do Ceará

Atuação em outros estados

Os mandados de prisão da Operação Nocaute V foram cumpridos em diversos bairros de Fortaleza e vários municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), do Interior Norte e do Interior Sul do Estado, além dos estados de Piauí, Maranhão e Distrito Federal.

Uma mulher, companheira de um membro da facção Guardiões do Estado (que também já foi monitorado pela Polícia cearense), foi detida no Município de Luís Correia, no Estado do Piauí, onde ela morava.

Já os mandados cumpridos no Maranhão e no Distrito Federal se deram em unidades penitenciárias, onde já estavam presos suspeitos de cometerem tráfico de drogas e um homicídio no Ceará, respectivamente. Eles estão encarcerados nos outros estados em razão de terem sido capturados por lá, há alguns meses.

Segundo o delegado Thiago Salgado, a maioria dos alvos da Operação são lideranças locais, responsáveis por pontos de drogas espalhados pelo Estado.

A facção GDE atua principalmente no Ceará, mas também tem alianças com grupos criminosos de outros estados nordestinos, o que leva os membros da organização criminosa cearense a outros estados. 

"Isso é um movimento desses grupos criminosos de origem local, que tentam expandir os seus braços para outros estados da Federação. Isso ocorre não só aqui no Ceará. Organizações criminosas locais do Maranhão, da Bahia, do Rio Grande do Norte, a gente já viu também tentando entrar no Ceará. Eles fazem alianças e tentam expandir a sua área de atuação", explica o titular da Draco.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto mostra viaturas e policiais que participam da Operação Nocaute V, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará nesta quarta-feira (20)
Segurança

Cadastro do 'RH' da facção GDE levou a operação contra 139 suspeitos no Ceará e mais três estados

A Polícia Civil cumpriu 88 mandados de prisão contra a organização criminosa. A Operação expôs a atuação da facção cearense em outros estados, principalmente no Nordeste

Messias Borges
Há 1 hora
Fachada do IJF2
Segurança

Criança de 2 anos que morreu após ser levada ao IJF pela mãe não sofria maus-tratos, revela laudo

A menina tinha manchas roxas no corpo decorrentes de uma embolia causada por uma síndrome hemorrágica. À época, a mãe da menina foi acusada de ter envolvimento na morte da filha

Matheus Facundo
20 de Agosto de 2025
Foto de Paulo Henrique Pereira Alves, preso por integrar organização criminosa no Ceará. Ele estava com uma blusa branca, calça preta, cordão, segurando uma bebida e sentado
Segurança

Quem são o influencer do CV e o comparsa presos por ameaçar comerciantes na Beira-Mar, em Fortaleza

A dupla, detida na última terça-feira (19), estaria tentando monopolizar o fornecimento de água de coco e outras bebidas, na região

Messias Borges
20 de Agosto de 2025
Câmeras de segurança mostram uma cena de emergência com várias viaturas policiais e policiais civis em uma operação noturna na rua, com iluminação de sinais de emergência.
Segurança

Polícia Civil pede bloqueio de R$ 13,9 milhões de integrantes de facção criminosa, no Ceará

Medidas fazem parte da quinta fase da Operação Nocaute, que também resultou na prisão de 88 suspeitos.

Redação
20 de Agosto de 2025
jaqueta, celulares, armas e munições foram apreendidos com o suspeitos por policiais militares
Segurança

‘Disciplina’ da facção Comando Vermelho resulta em mortes e tortura transmitida ao vivo no Interior do Ceará

Três pessoas foram presas pelos crimes, inclusive uma mulher grávida de 7 meses, que teve a prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico

Emerson Rodrigues
20 de Agosto de 2025
Imagem do TJCE para matéria sobre ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes
Segurança

Ex-secretário de Lavras da Mangabeira é condenado a 80 anos por crimes sexuais contra adolescentes

Luiz Carlos Pereira, conhecido como "Lula Olegário", usava as redes sociais para atrair vítimas e chegou a participar de eventos sobre proteção à infância

Beatriz Rabelo
19 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra adolescente sendo agredida em festa em Milagres, no Ceará
Segurança

Adolescente de 15 anos é agredida por duas pessoas durante festa em Milagres, Interior do Ceará

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa

Redação
19 de Agosto de 2025
Foto onde aparece um martelo de juiz onde aparece uma bandeira LGBT ao fundo
Segurança

Homem é condenado por homofobia após publicar mensagens ofensivas nas redes sociais no Ceará

O condenado publicou mensagens pejorativas e preconceituosas contra homens gays da cidade de Jardim, na região do Cariri

Matheus Facundo
19 de Agosto de 2025
Foto mostra um vendedor de água de coco recebendo cocos de um fornecedor, na Beira-Mar, em Fortaleza
Segurança

Polícia investiga ameaças de facção a vendedores de água de coco e bebidas na Beira-Mar, em Fortaleza

Dois suspeitos de integrar organização criminosa e cometer extorsões foram detidos e levados a delegacia, na tarde desta terça-feira (19)

Messias Borges
19 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostram momento em que procurador de Milagres empurra mulher durante festa no município
Segurança

Procurador suspeito de empurrar mulher em festa renuncia ao cargo e é exonerado em Milagres, no CE

Profissional justificou que deixa a função para se dedicar integralmente à defesa no caso

Carol Melo
19 de Agosto de 2025
vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza
Segurança

Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região

Emerson Rodrigues
19 de Agosto de 2025
Elmano e secretário de segurança visitando fábrica dos blindados
Segurança

136 viaturas blindadas das polícias do Ceará devem chegar em novembro, afirma Elmano

O investimento para este primeiro lote de veículos é de R$ 24.977.384,64

Bergson Araujo Costa
18 de Agosto de 2025
Colagem mostra, à esquerda, homem preso pela Força Tática da Polícia Militar suspeito de furtar equipamentos de empresas de provedores de internet e, à direita, objetos furtados em ações criminosas em Icó e de Iguatu
Segurança

Homem é preso suspeito de furtar equipamentos de provedores de internet no Interior do Ceará

Câmera de segurança de um dos locais flagrou a ação do jovem, que confessou ter contato com a ajuda de outras duas pessoas

Carol Melo
18 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram um veículo Peugeot 208 azul sendo perseguido por um Fiat Mobi branco antes de um duplo homicídio em Fortaleza
Segurança

Advogado foi assassinado em Fortaleza após negociar soltura de clientes com PMs, dizem testemunhas

Um cliente do advogado foi morto a tiros e outro ficou ferido, na ação criminosa. Um suspeito de participar do crime foi preso em flagrante, no último sábado (16)

Messias Borges
18 de Agosto de 2025
Policia Civil
Segurança

Motociclistas usavam perfis fakes nos aplicativos 99 e Uber para aumentar preços no CE, diz Polícia

Suspeitos podem responder por crimes de extorsão e associação criminosa

Redação
18 de Agosto de 2025
Foto genérica de policiais civis em operação. Na imagem, aparecem dois policiais, vestindo coletes balísticos, de costas, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará
Segurança

15 condutores são presos por realizar corridas 'fakes' em aplicativos para aumentar preços no Ceará

A investigação foi realizada pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
18 de Agosto de 2025
A soma de quase meio milhão de reais foi apreendida em 2020 com Hugo Agenor dos Santos Dias e a esposa dele, Juliana dos Santos Nunes, no Paraná
Segurança

Quase meio milhão de reais de esquema ligado à máfia sérvia e ao PCC será transferido para a Justiça do Ceará

No entendimento das autoridades judiciárias, o dinheiro está vinculado a inquéritos sobre o transporte internacional de cocaína por rotas marítimas, envolvendo integrantes do PCC e membros da máfia Sérvia

Emerson Rodrigues
18 de Agosto de 2025
Imagens de um residencial
Segurança

Operação policial em Maranguape resulta em 14 prisões sábado e segue neste domingo; veja detalhes

Quatro armas de fogo foram apreendidas

Lucas Monteiro
17 de Agosto de 2025
Fachada do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Fortaleza (CE). Pessoas são vistas na entrada do prédio. Ambulância está posicionada no portão principal da unidade prisional.
Segurança

Golpe da linha cruzada: homem é condenado por venda falsa de motocicleta de dentro do presídio no CE

Mesmo preso em Itaitinga, ele utilizou um celular para praticar estelionato

Redação
17 de Agosto de 2025
A facção criminosa Comando Vermelho impõe medo em Maranguape
Segurança

Célula do Comando Vermelho é investigada por homicídios e expulsão de famílias em Maranguape

O grupo é apontado como responsável pela morte de uma adolescente de 17 anos, que carregava bebê no colo, e de comandar uma série de assassinatos e ataques em um dos municípios mais violentos do Brasil

Emerson Rodrigues
16 de Agosto de 2025