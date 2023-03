Pabllo Vittar diz que show em Aracati está no 'top 3' de melhores carnavais de sua carreira

A cantora Pabllo Vittar revelou que sua apresentação em Aracati, no interior do Ceará, no último mês de fevereiro, está no "top 3 de melhores carnavais" de sua carreira. Ela deu a informação durante entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta sexta-feira (24).

"Quero mandar um beijo pra toda a galera de Aracati. Que cidade maravilhosa! Inclusive eu e minha equipe ficamos 'passadas' porque está no top 3 de melhores carnavais que a gente já fez", comentou a artista.

A drag queen contou que gosta muito de shows em trios elétricos de Carnaval, pois tem um "contato mais próximo com as pessoas".

Pabllo ainda contou que deseja voltar em Aracati ainda este ano.

Noitada Tour

Atualmente em divulgação de seu novo disco, "Noitada", Pabllo disse que está nos preparativos para a nova turnê e informou que os shows devem começar pelo Norte-Nordeste.

Ela pediu que os fãs nortistas e nordestinos fiquem de olho nas redes sociais para as próximas informações. O álbum foi lançado em 8 de fevereiro e foi um sucesso durante o período carnavalesco, principalmente com os hits "Descontrolada" e "Balinha de Coração".