Gustavo Mioto e Ana Castela trocam beijos, mas preferem não rotular romance, diz perfil

Gustavo Mioto e Ana Castela estiveram na festa de aniversário de Flávia Pavanelli, de 25 anos, na quarta-feira (22), e trocaram beijos em público, mas eles preferem não rotular o romance, segundo a administradora da página Segue a Cami, que esteve no local.

Os cantores se dividiram entre momentos a dois e de interação com os amigos que também estavam no evento. Eles posaram lado a lado, na entrada da festa, e nas redes sociais mostraram que passaram a noite juntos.

Não é novidade que Mioto e Ana Castela estão vivendo um affair, apesar de não assumirem publicamente. Durante uma apresentação no palco do TikTok Awards, Ana deixou explícito o interesse no artista.

Não é a favor

Apesar do romance, segundo Léo Dias, a assessoria de Ana não é favor que ela assuma um relacionamento público, já que tem 19 anos e está no início da carreira.

Gustavo Mioto, por sua vez, já namorou pessoas da mídia, como a influenciadora digital Thaynara OG, mas nunca soube lidar com notícias que envolvessem seu íntimo, ainda de acordo com Léo Dias. “Discreto, ele nunca gostou de misturar o trabalho com o lado pessoal”, explicou o colunista.