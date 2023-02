Solange Almeida e Pabllo Vittar animam segunda semana do Carnaval de Aracati

Pabllo Vittar, a drag queen mais famosa do Brasil, e a forrozeira Solange Almeida, voz icônica do forró eletrônico, são as grandes atrações em trio elétricos do Carnaval de Aracati 2023, nesta segunda-feira (20).

Pabllo Vittar apresenta repertório atualizado no Ceará. Ela lançou, recentemente, o quinto álbum de estúdio (PV5), intitulado “Noitada”. O projeto marca uma nova era na carreira da cantora, que neste trabalho traz referências noturnas, explorando diversos elementos da noite e a forma como "nós" nos comportamos nela.

Solange Almeida, veterana na festa, animou os fãs, antes mesmo de subir no trio, com o EP promocional "Solange Elétrica". A cantora chegou a gravar 34 canções na cadência do axé.

Carnaval Cultural

O público também pode curtir diferentes atrações culturais na Rua Grande, no Aracati.

A programação conta com apresentações do bloco Universo Negro, Cordão Papagundos, Escola de Samba Caveira, Escola de Samba Índios e o cordão Cabe+1.

O Beco Mix tem ainda shows eletrônicos de Caio Regis, Amabilis Ohana e Gabriel Urlan.

Expectativa de 400 mil pessoas por dia

Legenda: A avenida Coronel Pompeu reúne milhares de reunião Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Guilherme Bismarck, chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati, destaca que o município aguarda receber cerca de 400 mil pessoas por dia nas noites das principais atrações musicais.

Guilherme Bismarck Chefe da Casa Civil da Prefeitura de Aracati Na avenida principal, devemos receber 400 mil pessoas por dia. Obviamente depois da sexta-feira (17), que ainda tem gente chegando. Cada dia temos uma variação. Mas, entre domingo (19) e segunda-feira (20), a gente bate esse recorde de 410 mil por dia. Como aconteceu em 2019 no show da Anitta.

Outro destaque é a rede hoteleira de Aracati. Segundo Guilherme Bismarck, os empresários trabalham com a expectativa acima dos 90% de ocupação.

O gestor pontuou ainda a disponibilização de duas Arenas Gastronômicas no Centro, uma na Praça da Comunicação e outra no Largo da Igreja Matriz.

Arenas Gastronômicas

Os foliões terão duas Arenas Gastronômicas inéditas para recarregar as baterias: uma na Praça da Comunicação, próximo ao início do percurso, e outra no Largo da Matriz, no final do percurso.



Também haverá ilhas ao longo da Avenida Viva e nos becos para vendedores ambulantes, carrinhos de drinks e trailers. Ao todo, foram cadastrados mais de 900 empreendedores que vão gerar trabalho e renda no Carnaval.