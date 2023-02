Qual é a música do Carnaval de 2023? Veja os hits que estão na disputa

Após dois anos sem Carnaval por conta da pandemia do coronavírus, a festa retornou carregada de hits. A disputa em 2023 é grande. Pelo menos 10 canções estão entre as mais ouvidas de aplicativos como Deezer e Spotify, além de serem usadas em coregrafias no TikTok.

Músicas de Filipe Escandurras, Ivete Sangalo, Oh Polêmico, Bell Marques, Lincoln, Xanddy Harmonia e Léo Santana, além das bandas Parangolé, Timbalada e Psirico disputam o pareô.

Veja seleção:

"Bombeiro" - Parangolé

"Zona de Perigo" - Léo Santana

"Cara de Carnaval" -Timbalada e Bell Marques

"Carol" - Filipe Escandurras

"Cria da Ivete" - Ivete Sangalo

"Deixa Eu Botar Meu Boneco" - Oh Polêmico

"Lincoln" - Locomotiva

"Mete Seu Cachorro" - La Fúria

"Vamo ou Bora?" - Xanddy Harmonia e Ivete Sangalo

"Vem Jogando Essa Raba" - Psirico e Filipe Escandurras